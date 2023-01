NBA : Les Warriors sur le point de retrouver Stephen Curry

Les Suns ne sont peut-être pas ravis par la nouvelle. La dernière fois qu’ils ont affronté les Warriors de Stephen Curry, ils avaient gagné mais le meneur leur avait collé 50 points. Selon plusieurs médias américains, celui-ci est susceptible de rejouer dès la nuit prochaine, à l'occasion de la venue de ces mêmes Suns.

Il avait d’abord été question d’un retour pour vendredi prochain, au départ d’un « road trip » pour les Californiens. Mais hier lundi, la superstar a participé à l'ensemble de l'entraînement de son équipe. Il porte un manchon au bras gauche en soutien de son épaule meurtrie, à cause de laquelle il a manqué un mois de compétition.

« Il n’y a pas eu de contretemps, donc on a bon espoir pour vendredi. C’est ce que nous ciblons pour son retour, quelque chose dans cette fourchette », avait déclaré le general manager de la franchise Bob Myers. « Si je peux faire quelques répétitions supplémentaires et continuer à avancer dans cette direction, je serai prêt en temps voulu », avait indiqué de son côté le double MVP.

En son absence, sans compter la défaite dans l'Indiana, où Curry s'était partiellement disloqué l'épaule, les Warriors affichent un bilan de six victoires pour cinq défaites. Dont deux dernières défaites de suite à domicile face à des « petites » de l'Est (Pistons et Magic). Les champions en titre démarrent vendredi un « road trip » tourné vers l'Est (Spurs, Bulls, Wizards, Celtics et Cavs).