L’affiche de la nuit : Boston - Golden State

Golden State poursuit son road-trip à l’Est, et les Warriors ont signé une troisième victoire en quatre matchs, sur le parquet de Boston (107-111). Si ce succès parait étriqué, les Californiens ont pourtant mené pendant la grande majorité de la rencontre, avec une avance qui a grimpé jusqu’à +20. Les Celtics sont parvenus à revenir à égalité au début du dernier quart (84-84), mais jamais à passer devant, même si le score n’était que de 107-109 à quatre secondes de la fin. Damion Lee a finalement scellé la victoire des Warriors (la 400eme pour le coach Steve Kerr) aux lancers-francs, et Golden State reprend donc la tête de la Conférence Ouest, avant d'aller à Toronto ce samedi. Stephen Curry, pour son premier match après son record, termine avec 30 points (5/14 à 3pts) et Andrew Wiggins avec 27, alors que les 27 points, 8 rebonds et 6 passes de Jayson Tatum n’ont pas suffi à Boston, qui reste dixième de l’Est.

Le MVP de la nuit : Damian Lillard

Portland vit une saison galère, avec seulement une onzième place au classement, mais parfois, les Blazers arrivent à trouver l’alchimie, et cela était le cas ce vendredi contre Charlotte. Alors qu’ils restaient sur sept défaites de suite, les joueurs de Chauncey Billups l’ont emporté 125-116 contre les Hornets, dans le sillage d’un grand Damian Lillard. Ils ont mené la rencontre quasiment de bout en bout, comptant jusqu’à 29 points d’avance au milieu du troisième quart. Le meneur termine avec 43 points (12 sur 19 aux tirs dont 6/11 à 3pts), son record de la saison, mais aussi 4 rebonds et 8 passes. En marquant, 17 points dans le premier quart, il a mis son équipe sur les bons rails et les Blazers ont pu dérouler pendant la suite du match. A confirmer dimanche à Memphis !



NBA / SAISON REGULIERE

Vendredi 17 décembre 2021

Atlanta Hawks - Denver Nuggets : 115-133

>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) : 33 minutes de jeu, 5 points (1/5 aux tirs dont 1/4 à 3pts, 2/2 aux lancers-francs), 2 rebonds, 2 passes, 1 interception, 1 ballon perdu

>>> Stats de Petr Cornelie (DEN) : 3 minutes de jeu, 1 point (0/1 aux tirs dont 0/1 à 3pts, 1/2 aux lancers-francs), 1 contre



Utah Jazz - San Antonio Spurs : 126-128

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 33 minutes de jeu, 16 points (5/8 aux tirs dont 0 tir à 3pts, 6/8 aux lancers-francs), 14 rebonds, 2 passes, 2 contres, 1 faute



Sacramento Kings - Memphis Grizzlies : 105-124

>>> Stats de Killian Tillie (MEM) : 13 minutes de jeu, 8 points (3/6 aux tirs dont 2/4 à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 2 interceptions, 4 fautes

>>> Stats de Yves Pons (MEM) : 2 minutes de jeu, 0 point (0 tir, 0 lancer-franc tenté), 1 faute



Orlando Magic - Miami Heat : 105-115

Boston Celtics - Golden State Warriors : 107-111

New Orleans Pelicans - Milwaukee Bucks : 116-112 ap

Minnesota Timberwolves - Los Angeles Lakers : 110-92

Portland Trail Blazers - Charlotte Hornets : 125-116



