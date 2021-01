NBA : Les votes pour le All Star Game ouvrent à 18h00

A ce jour, on ne sait toujours pas si un All Star Game se déroulera en 2021, les discussions étant toujours en cours au sein de la NBA. Mais quoi qu’il arrive, les meilleurs joueurs de la première partie de saison, même s’ils n’auront peut-être pas de « match des étoiles » à disputer, recevront tout de même le statut de "All Star 2020-21", un élément très important dans le CV d'un joueur. Le vote sera d’ailleurs ouvert ce jeudi à 18h00, heure française, pour tous les fans, et sera clos le 16 février à 17h59. Les fans peuvent voter une fois par jour via le site officiel ou l’application de la NBA, ou via Twitter, en désignant un maximum de dix joueurs par jour. Le 30 janvier, le 2 février, le 4 février, le 13 février et le 16 février, les votes des fans compteront double.

Les votes pour le NBA All-Star 2021 démarrent demain, le 28 janvier, à minuit ET. Ils se termineront le 16 février à 23h59 ET.



Les votes pour le #NBAAllStar seront dispos via l’app #NBA, https://t.co/tEuMLynnLs et Twitter. pic.twitter.com/9KoqfzKv4A — NBA France (@NBAFRANCE) January 27, 2021

Les titulaires annoncés le 18 février



Rappelons que le vote des fans comptera à 50% dans la sélection des dix joueurs titulaires, et celui des joueurs et des journalistes à 25% chacun. Ces derniers devront voter pour trois intérieurs et deux extérieurs pour chaque Conférence. En cas d’égalité de voix pour un joueur, ce sera le vote des fans qui déterminera l’heureux élu. Deux décomptes des voix des fans seront dévoilés le 4 et le 11 février par la NBA. C’est le 18 février, sur la chaîne TNT, que seront annoncés les noms des dix joueurs titulaires. Puis le 23 février, les coachs lèveront le voile sur les noms des remplaçants. Si le match a réellement lieu, le joueur de chaque Conférence ayant reçu le plus de voix sera désigné capitaine et composera son équipe. Mais cela est très hypothétique pour le moment.

On prend les mêmes et on recommence ?

La saison passée, Giannis Antetokounmpo avait choisi de s'entourer de Joel Embiid, Pascal Siakam, Kemba Walker, Trae Young, Khris Middleton, Bam Adebayo, Rudy Gobert, Jimmy Butler, Kyle Lowry, Brandon Ingram et Donovan Mitchell. LeBron James avait quant à lui choisi Anthony Davis, Kawhi Leonard, Luka Doncic, James Harden, Damian Lillard (finalement blessé et forfait), Ben Simmons, Nikola Jokic, Jayson Tatum, Chris Paul, Russell Westbrook, Domantas Sabonis et Devin Booker (remplaçant de Lillard).L'immense majorité de ces joueurs devraient encore être désignés "All Star" en 2021.