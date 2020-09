NBA : Les travers de Russell Westbrook

Docteur Russell et Mister Westbrook. Le début de série entre Houston et Los Angeles a rappelé à tous les supporters des Texans la double face du Marsupilami. Brouillon mais très présent lors du game 1 avec 24 pts à 10/24 au tir plus 9 rebonds et 6 passes, l'ex-meneur star du Thunder a coulé dans les grandes largeurs lors du game 2 : 10 points à 4/15 au tir agrémentés de 7 ballons perdus ! Incapable de punir avec son shoot les prises à deux sur James Harden, le numéro 0 s'est effondré dans une partie qui aurait pu être un premier tournant en faveur des Rockets dans cette demi-finale de la Conférence Ouest.

La défense des Lakers l'oublie volontairement

Crispé dans son jeu et souvent énervé par les décisions arbitrales, Russell Westbrook n'a pas été au niveau espéré contre LeBron James & Co. Transféré à Houston pour permettre à James Harden de bénéficier d'un lieutenant de luxe dans les matchs couperets, le MVP 2017 est passé à côté de sa rencontre. Sans que l'on sache s'il pourra inverser la tendance au fur et à mesure que la défense des Angelenos se règlera tout au long de cette série, Westbrook pâtit finalement de son profil.

LeBron et Davis se rebellent contre Houston !

Un profil qui dénote à Houston

Non menaçant à longue distance, l'ex-joueur d'Oklahoma City dénote dans le système en fer à cheval des Rockets. Il ne peut punir avec son adresse à 3-pts et les Lakers, conscients de ses carences, le laissent seul au large pour mieux l'attendre près du cercle et lui compliquer la tâche avec Anthony Davis, JaVale McGee et LeBron James. Ses qualités d'attaquants devraient lui permettre de trouver des intervalles pour ressortir sur un shooteur démarqué (P.J. Tucker, Robert Covington, Eric Gordon). Sauf que trop souvent, Westbrook fait le choix de tirer à mi-distance. Il est d'ailleurs le seul joueur du groupe à oser cela à Houston, où le tir à 3-4 mètres a été banni depuis longtemps de la tactique de D'Antoni. Comme pour rappeler qu'il n'est pas un simple role player. Réaction attendu lors du game 3 cette nuit ( 03h - beIN SPORTS 1).