NBA : Les temps forts de la nuit

Vendredi 22 novembre 2019

Qui pourra arrêter les Los Angeles Lakers ? Les leaders de la Conférence Ouest ont signé leur sixième succès de rang, le treizième en quinze matchs disputés depuis le début de la saison en disposant dans la difficulté de l’Oklahoma City Thunder (127-130). Une rencontre que les coéquipiers d’un duo infernal composé de LeBron James (23 points, 14 passes) et Anthony Davis (33 points, 11 rebonds) n’ont jamais pleinement contrôlé, bien au contraire ! Durant l’essentiel de la première mi-temps, c’est le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander (24 points) et Steven Adams (22 points) qui a fait la loi sur son parquet. Mais, menés d’un point à la moitié du match, les Californiens ont mis un grand coup d’accélérateur en début de troisième quart-temps pour mener avec jusqu’à quinze points d’avance. Une brutale augmentation du rythme que les joueurs d’OKC ont pris le temps d’absorber pour revenir à hauteur en début de quatrième quart-temps mais pour faire trop rarement la course en tête dans le « money time ». Ce n’est qu’à trois secondes du terme qu’Anthony Davis, sur la ligne des lancers francs, a scellé le sort du match, Danilo Gallinari se trompant dans sa passe lors de la dernière possession du Thunder. Ave ce court succès, les Lakers confortent plus que jamais leur première place à l’Ouest quand Oklahoma City, battu pour la troisième fois de suite, végète encore en bas du classement.Si les Lakers sont inarrêtables en tant qu’équipe, Luka Doncic est toujours plus l’homme en forme en NBA ces dernières semaines ! En effet, si les Dallas Mavericks ont pris le meilleur sur les Cleveland Cavaliers avec une marge très importante (143-101), c’est sans aucun doute grâce à leur meneur slovène. Auteur de 30 points, 14 passes et 7 rebonds en 28 minutes sur le parquet, l’ancien joueur du Real Madrid a régalé et porté son équipe vers une quatrième victoire de rang. Un match où les Texans ont eu besoin d’un quart-temps pour se régler avant de dérouler comme rarement. Tout au long d’une rencontre où les coéquipiers de Darius Garland (23 points) ont été comme absents, l’écart n’a cessé d’enfler pour s’établir au buzzer à un gigantesque 42 points. Une sixième défaite de rang pour les Cavs qui les maintient en bas de la hiérarchie avec le même bilan que les Atlanta Hawks, battus à Detroit (128-103) et les New York Knicks. Pour les Mavs, ce quatrième succès de rang leur permet de continuer leur remontée au classement et de pointer juste derrière les Los Angeles Clippers, qui ont pris le meilleur dans une fin de match haletante sur les Houston Rockets (122-119).Avec six défaites de suite, les Cleveland Cavaliers ne peuvent même pas se targuer d’avoir la pire série en cours de la NBA. Ce redoutable honneur revient aux... San Antonio Spurs. La franchise texane continue de se chercher et, pour la huitième fois de suite, la onzième en seize matchs cette saison, a quitté le parquet avec l’amer goût de la défaite dans la bouche. Et, lors de ce revers sur le parquet des Philadelphia 76ers (115-104), il n’y avait guère à sauver. Ayant mené de deux points en tout début de match, les coéquipiers d’un DeMar DeRozan bien esseulé (29 points, 7 rebonds) ont ensuite sombré avec de rares moments de lucidité qui leur ont permis de revenir dans le match de manière ponctuelle sans jamais reprendre le dessus au tableau d’affichage, faisant jeu égal avec les Sixers durant les deuxième et troisième quart-temps. Les coéquipiers de Tobias Harris (26 points), Joel Embiid (21 points, 14 rebonds) et Ben Simmons (10 points, 10 rebonds, 13 passes) ont contrôlé la rencontre de bout en bout, menant avec jusqu’à treize points d’avance tout en jugulant les rares retours en forme des Spurs avant un dernier coup d’accélérateur en fin de match pour aller chercher un troisième succès de rang et toujours plus enfoncer dans la sinistrose les Spurs.Plus que le match face aux Denver Nuggets, les Boston Celtics ont surtout perdu Kemba Walker sur un incident vraiment évitable. En fin de deuxième quart-temps, sur une récupération de balle, le meneur de la formation de Nouvelle-Angleterre a heurté la tête la première son coéquipier Semi Ojeleye. Un incident qui a provoqué un long arrêt de jeu afin que, prenant le maximum de précaution, le staff médical des Celtics puissent évacuer Kemba Walker vers un hôpital. Quelques heures après la rencontre, l’entraîneur de Boston Brad Stevens a donné des nouvelles positives concernant son joueur assurant que les examens passés par son joueur ont donné des résultats positifs. Ressentant les effets d’une commotion cérébrale, Kemba Walker pourrait être écarté des terrains pour plusieurs semaines afin de pleinement récupérer. Une absence pour la deuxième moitié du match qui n’a guère aidé Boston qui, dans un match à sens unique, a réagi bien trop tardivement pour espérer l’emporter et, après avoir été mené de 19 points dans le troisième quart-temps, s’incline de quatre petites longueurs (96-92). Une deuxième défaite de rang qui les fait reculer au classement de la Conférence Est derrière Miami, vainqueur à Chicago (108-116).19 rebonds et 7 contres, telles sont les statistiques de Rudy Gobert à l’occasion de la courte victoire de l’Utah Jazz sur son parquet face aux Golden State Warriors (113-109). Le pivot français en a fait voir de toutes les couleurs à une franchise californienne qui reste bonne dernière de la Conférence Ouest avec une quatorzième défaite en dix-sept rencontres jouées cette saison. Une rencontre que les coéquipiers d’Alec Burks (20 points) ont bien entamée avec jusqu’à cinq points d’avance avant de subir les déferlantes du Jazz, avec Donovan Mitchell (30 points) à la manœuvre aux côtés de l’international tricolore médaillé de bronze lors de la dernière Coupe du Monde. Le résultat a été un deuxième quart-temps remporté largement par la franchise de l’Utah qui a pu gérer la fin de match. Une gestion peut-être un peu trop prononcée dans les derniers instants de la rencontre, qui ont vu les Warriors échouer à quatre longueurs de leur victime du soir qui, grâce à ce deuxième succès de rang, pointe à la sixième place de la Conférence Ouest.A venir...- Atlanta Hawks : 128-103Sekou Doumbouya (DET) n’a pas joué- Charlotte Hornets : 125-118Ian Mahinmi (WAS) n’a pas jouéNicolas Batum (CHA) : 6 points à 2/4 aux tirs (dont 2/3 à trois points), 5 rebonds, 7 passes, 2 pertes de balle et 3 fautes en 28 minutes- Sacramento Kings : 116-97Timothé Luwawu-Cabarrot (BKN) n’a pas jouéChicago Bulls -: 108-116Adam Mokoka (CHI) n’a pas jouéOklahoma City Thunder -: 127-130- San Antonio Spurs : 115-104- Cleveland Cavaliers : 143-101- Boston Celtics : 96-92Vincent Poirier (BOS) n’a pas joué- Golden State Warriors : 113-109Rudy Gobert (UTAH) : 8 points à 3/8 aux tirs et 2/2 aux lancers francs, 19 rebonds, 1 passe, 1 interception, 7 contres, 3 pertes de balle et 2 fautes en 35 minutes- Houston Rockets : 122-119