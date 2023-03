Trois petits matches et puis s'en va... De retour d'une grosse blessure au genou, Kevin Durant a repris le chemin des terrains après le All-Star Game. Depuis sa blessure, il a quitté Brooklyn pour Phoenix, et il a débuté avec trois victoires à l'extérieur. Cette nuit, il devait effectuer son premier match devant son nouveau public, et finalement l'expérience a tourné court.

En fait, Durant s'est blessé pendant l’échauffement ! Bêtement, et tout seul, l'ancien ailier des Nets s’est tordu la cheville gauche ! Dans un premier temps, il a fait signe à son staff que ça allait, et il a repris quelques exercices. Mais sa cheville a enflé, et il a rejoint les vestiaires. La suite n'est pas rassurante puisqu'il a quitté la salle avec une botte de protection. C'est le signe qu'il ne peut pas poser le pied au sol.

Selon l’Arizona Republic, il souffrirait d’une entorse de « grade 2 », et son absence pourrait être comprise entre quatre et six semaines. Si l'IRM qu'il passera ce jeudi le confirme, il ne reviendra pas en saison régulière, et on ne le reverra qu'en playoffs. « Cela m’est déjà arrivé pendant l’été » témoigne Devin Booker. « Kevin est à fond à chaque entraînement, et des choses comme ça arrivent. Je crois qu’il a d’abord glissé, et ensuite la cheville a tourné. On le voit à la vidéo. »

Pour Monty Williams, le coach des Suns, c'est d'abord triste pour le joueur qui revenait tout juste de blessure... « C'est la vie, mais je me sens mal pour lui… car il est dégoûté… Je l’ai vu sur son visage, et je le connais depuis un bout de temps. Je sais ce qu’il ressent, et je ne veux pas qu’il se sente comme ça. »