NBA : Les Suns s'offrent les 76ers

Booker a porté les Suns

NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 13 février 2021

Phoenix frappe un grand coup ! Les Suns ont signé une cinquième victoire d'affilée ce samedi, et pas contre n'importe qui. C'est en effet le leader de la Conférence Est, Philadelphia, qui est tombé dans l'Arizona, sur le score de 120-111.Les 76ers, seulement privés de Shake Milton pour cette rencontre, ont mené au score le plus souvent en première mi-temps, mais jamais de plus de huit points. Mais ce sont les Suns qui ont regagné les vestiaires en étant devant au tableau d'affichage : 53-51. Il était alors impossible de savoir de quel côté allait pencher cette rencontre. Phoenix a pris cinq points d'avance dans le troisième quart, puis ce fut au tour de Philadelphia de mener de cinq points (67-72, 30eme). Le début de la fin pour les hommes de Doc Rivers.Phoenix a en effet appuyé sur l'accélérateur, passant devant à la 32eme (76-79) pour ne plus jamais lâcher les commandes. Sur la lancée d'un 10-0, les Suns ont finalement conclu le troisième quart en menant 86-81, et Philadelphia n'est jamais parvenu à revenir en-dessous des cinq points d'écart.Avec 18 points, 8 rebonds et 10 passes, Chris Paul a également été déterminant dans cette victoire des Suns. Les 76ers ont lâché l'affaire dans le money-time et Doc Rivers a fait tourner son effectif, seul Vincent Poirier n'ayant pas droit à une seule seconde de temps de jeu... En face, Joel Embiid a brillé aussi, avec 35 points (12 sur 23 aux tirs dont 2/2 à 3pts), Ben Simmons et Tobias Harris en ajoutant 18 chacun. Mais le banc des 76ers n'a clairement rien apporté lors de cette rencontre, le meilleur remplaçant, Tyrese Maxey, finissant avec 6 points. Avec 18 victoires pour 9 défaites, Philadelphia reste toutefois en tête de l'Est, avant le choc à Utah, leader de l'Ouest. Phoenix (16v-9défaites) est quatrième de l'Ouest, avant de recevoir Orlando.- Philadelphia 76ers : 120-111>>> Vincent Poirier (PHI) n'a pas jouéAtlanta Hawks - Indiana PacersNew York Knicks - Houston RocketsGolden State Warriors - Brooklyn NetsUtah Jazz - Miami Heat