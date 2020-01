NBA : Les Spurs impressionnent à Boston, Jokic fait plier les Mavs

NBA - SAISON REGULIERE

Mercredi 8 janvier 2020

Charlotte Hornets - Toronto Raptors : 110-112 ap

>>> Nicolas Batum (CHA) n'a pas joué



Boston Celtics - San Antonio Spurs : 114-129

>>> Vincent Poirier (BOS), blessé à la main, n'a pas joué



Orlando Magic - Washington Wizards : 123-87

>>> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 23 minutes de jeu, 19 points (7 sur 10 aux tirs, dont 4/7 à 3pts), 2 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 1 contre subi, 3 ballons perdus, 3 fautes

>>> Stats de Ian Mahinmi (WAS) : 10 minutes de jeu, 2 points (1 sur 3 aux tirs, dont 0 tir à 3pts), 4 rebonds, 1 passe, 3 fautes



Atlanta Hawks - Houston Rockets : 115-122

>>> William Howard (HOU) n'a pas joué



New Orleans Pelicans - Chicago Bulls : 123-108

>>> Adam Mokoka (CHI) n'a pas joué



Utah Jazz - New York Knicks : 128-104

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 26 minutes de jeu, 16 points (5 sur 5 aux tirs, dont 0 tir à 3pts), 16 rebonds, 4 passes, 1 interception, 1 contre, 1 ballon perdu, 2 fautes

>>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 19 minutes de jeu, 16 points (6 sur 10 aux tirs, dont 1/3 à 3pts), 4 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 contre subi, 2 fautes



Golden State Warriors - Milwaukee Bucks : 98-107

Dallas Mavericks - Denver Nuggets : 106-107

Indiana Pacers - Miami Heat : 108-122