NBA : Les propos chocs de LeBron James contre le play-in

"Whoever came up with that s--- needs to be fired."

Un avis partagé par Doncic

" Voilà les propos chocs tenus par LeBron James, après la nouvelle défaite de ses Lakers dimanche soir, face aux Raptors de Toronto (114-121). Le champion en titre n'est visiblement pas fan du play-in, ce système de qualification par lequel les Californiens pourraient devoir passer. De retour depuis deux matchs après une absence de cinq semaines en raison d'une blessure à la cheville,Auteur de 19 points, 7 rebonds et 6 passes, le natif d'Akron n'a pas réussi à sortir ses Lakers de la mauvaise série en cours, eux qui ont enregistré six défaites sur les sept derniers matchs et voient leur cinquième place menacée par des concurrents directs.Le septième et perdant de cette bataille devra lui passer par le système de qualification qu'est le play-in, et qui concerne dans chaque conférence les équipes classées aux 7e, 8e, 9e et 10e places. Et visiblement ce nouveau système, déjà mis en place l'an dernier dans la bulle du Disney World d'Orlando mais pour seulement deux équipes, n'est guère apprécié par LeBron James, qui doute qu'on puisse juger une saison entière sur deux matchs qualificatifs. Une phrase qui intervient quelques semaines après les déclarations de Luka Doncic lui aussi concerné par le play-in avec Dallas "" Les huit dernières rencontres de la saison vont être décisives pour les Lakers s'ils ne veulent pas se retrouver en fâcheuse posture, leur cinq prochains matchs s'annoncent en tout cas très disputés puisqu'ils vont affronter successivement Denver, les Clippers, Portland (à l'extérieur), Phoenix et New York.