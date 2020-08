NBA : Les play-offs reprendront samedi, des actions concrètes prévues

Communiqué de la NBA et du syndicat des joueurs :



« Nous avons eu une conversation franche, passionnée et productive hier entre les joueurs NBA, les entraîneurs et les gouverneurs d'équipes, concernant les prochaines étapes pour approfondir nos efforts collectifs et nos actions en faveur de la justice sociale et de l'égalité raciale. Des représentants des joueurs des 13 équipes présentes à Orlando étaient présents. Toutes les parties ont convenu de reprendre les play-offs NBA le samedi 29 août, étant entendu que la ligue et les joueurs travailleront pour mettre en œuvre les engagements suivants :



1. La NBA et ses joueurs ont convenu de créer immédiatement une coalition pour la justice sociale, avec des représentants des joueurs, des entraîneurs et des gouverneurs, qui se concentrera sur un large éventail de questions, notamment l'amélioration de l'accès au vote, la promotion de l'engagement civique et le plaidoyer pour une réforme significative de la police et de la justice pénale.



2. Dans chaque ville où se situe une franchise NBA qui contrôle la propriété de sa salle, les gouverneurs d'équipes continueront de travailler avec les responsables des élections locales pour convertir l'installation en lieu de vote pour les élections générales de 2020 afin de permettre une option de vote en personne sûre pour les communautés vulnérables au covid-19. Si la date limite est dépassée, les gouverneurs d'équipes travailleront avec les responsables locaux des élections pour trouver une autre utilisation liée aux élections pour l'installation, y compris, mais sans s'y limiter, l'inscription des électeurs et les panneaux de réception des bulletins de vote.



3. La ligue travaillera avec les joueurs et nos partenaires pour créer et inclure des spots publicitaires durant chaque match de play-offs dédié à la promotion d'un plus grand engagement civique lors des élections nationales et locales et à la sensibilisation à l'accès et aux opportunités des électeurs.



« Ces engagements font suite à des mois de collaboration étroite autour de la conception d'un environnement sûr et sain pour relancer la saison NBA, fournissant une plateforme pour promouvoir la justice sociale, ainsi que la création d'une Fondation NBA axée sur l'autonomisation économique dans la communauté noire. Nous attendons avec impatience la reprise des play-offs et de continuer à travailler ensemble - à Orlando et sur tous les marchés des équipes de la NBA - pour pousser à un changement significatif et durable. »