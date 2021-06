NBA : Les Pistons glanent le first pick à la lottery

Alors que les Playoffs sont au coeur de l'actualité en NBA, les franchises les moins bien classées de la saison régulière attendaient la soirée de la lottery avec impatience. En jeu : le first pick et l'ordre de la prochaine draft. Finalement, ce sont les Pistons qui ont été les grands gagnants de la cérémonie, devant les Rockets et les Cavaliers. Suivent ensuite les Raptors, le Magic, le Thunder et les Warriors (via les Wolves). Pour Minnesota et Chicago, c'est la déception puisque les deux équipes ont perdu leur choix de draft.