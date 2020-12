NBA - Les nouveaux Nets visent les sommets

L’an un des nouveaux Nets, c’est maintenant. Car si Kevin Durant et Kyrie Irving sont arrivés à Brooklyn à l’été 2019, le premier a vécu une saison blanche en raison d’une blessure au tendon d’Achille et le deuxième, touché à une épaule, n’aura disputé que 20 matchs. Sans eux, ou presque, leurs coéquipiers ont réussi une saison honorable (7e de la conférence Est avec 35 victoires et 35 défaites) avant de se faire balayer par les Raptors au premier tour des play-offs (4-0).



Une saison qui a aussi vu le départ en mars de Kenny Atkinson, remplacé par l’intérimaire Jacque Vaughn. Les Nets ont ensuite créé la surprise en confiant les rênes de l’équipe au débutant Steve Nash. De quoi donner un attelage intriguant, avec un effectif, désormais pléthorique, qui a notamment renforcé par les arrivées de Landry Shamet et de Jeff Green. Mais avec quelles ambitions ? "Nous jouons le titre, n’a pas caché Nash lors d’un échange avec les abonnés des Nets. Et nous allons construire en conséquence."



Mais cette construction passe-t-elle par la venue d’une autre superstar, type James Harden ? Comme Russell Westbrook, envoyé aux Wizards en échange de John Wall, "The Beard" a demandé à quitter les Rockets, et a une préférence pour les Nets. Pour le faire venir, tout en conservant Durant et Irving, il faudrait au moins envoyer au Texas Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Jarrett Allen et des tours de draft. Et cela ne serait pas forcément suffisant.



Durant très impatient



L’un des atouts des Nets dans le dossier, c’est la présence de Durant, ancien coéquipier d’Harden à Oklahoma City. Deux hommes qui auraient échangé sur une réunion à Brooklyn lorsqu’ils se sont entraînés ensemble en Californie à l’intersaison. "Je ne sais pas d’où vous sortez ça. Tout le monde peut inventer des histoires. James est un ami, mais je laisse les dirigeants s’occuper de ça. Moi, j’étais juste concentré sur mon entraînement", a lâché "KD" lors de la reprise du training camp. Sans vraiment convaincre, d’autant plus qu’il s’était aussi entraîné avec Shamet et Bruce Brown, qui ont depuis rejoint les Nets…



Avec ou sans Harden, que Houston est bien décidé à garder, Durant est en tous cas (très) impatient de reprendre, lui qui n’a plus joué depuis juin 2019, et de jouer son rôle de leader au sein d’un effectif très jeune : "J’ai hâte de pouvoir les aider de quelque manière que ce soit, de leur parler des expériences que j’ai vécues dans cette ligue." Et de l’expérience, le double champion NBA en a à revendre…



