NBA : Les Nets et les Grizzlies impressionnent, Maledon brille encore

L’affiche de la nuit : Miami - Brooklyn

Le flop de la nuit : Milwaukee

Le MVP de la nuit : Dejounte Murray

Le Français de la nuit : Théo Maledon

NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 26 mars 2022

Ça ne va pas fort du côté de Miami… Le Heat, surprenant leader de la Conférence Est, a perdu la tête, au profit de Philadelphia, après avoir concédé sa quatrième défaite de suite, la troisième à domicile. Après Golden State et New York, c’est Brooklyn qui est venu s’imposer en Floride. Les Nets l’ont emporté 95-110, dans un match qu’ils ont largement dominé à partir du deuxième quart-temps. Sous l’impulsion de Kevin Durant (23pts, 5pds), Seth Curry (17pts), Andre Drummond (13pts, 11rbds) et Kyrie Irving (11pts, 6pds),Aucun joueur du Heat n’a dépassé les 15 points (14 pour Bam Adebayo), à l’image d’un Jimmy Butler à 9 points à 2 sur 9 aux tirs. Lundi, Miami reçoit Sacramento et a plutôt intérêt à ne pas prolonger sa série de défaites, car Boston et Milwaukee ne sont qu’à un demi-match derrière le Heat au classement.Les Bucks auraient pu passer devant le Heat s’ils s’étaient imposés à Memphis, privé de Ja Morant. Mais le champion en titre est passé complètement à côté de son match. Les Grizzlies se sont imposés 127-102, après une rencontre dominée à partir du milieu du deuxième quart jusqu’à la fin. L’écart n’a cessé d’augmenter en faveur de ces Grizzlies qui ne cessent de surprendre et sont plus que jamais deuxièmes de l’Ouest, pour atteindre les +25 au buzzer final.Les Bucks ont connu une première mi-temps difficile au niveau de l’adresse, avec seulement 32% de réussite, à l’image d’un Giannis Antetokounmpo à 3 sur 11 aux tirs. Même si le Grec s’est bien repris, pour finir avec 30 points et 11 rebonds, cela n’a pas suffi. Les deux équipes vont avoir un autre grand match en début de semaine : Memphis contre Golden State lundi et Milwaukee à Philadelphia mardi.Un match très important se déroulait à New Orleans en vue de la qualification pour le play-in. Et San Antonio a fait une belle opération en allant gagner 103-107 chez les Pelicans. Les Spurs, onzièmes, reviennent en effet à un match de leurs adversaires du soir, derniers qualifiables pour le play-in, à huit rencontres de la fin de la saison régulière. Les Texans ne sont également qu’à deux matchs et demi des Lakers, dont la qualification pour le play-in est encore loin d’être acquise.La semaine passée, les Pelicans s’étaient largement imposés 124-91 face aux Spurs en menant de bout et bout, et Murray après le match a confié avoir été mis en colère en regardant la vidéo de cette rencontre. Il a pris une éclatante revanche et San Antonio peut rêver d’une fin de saison passionnante. Les Spurs vont regarder plus qu’attentivement le New Orleans - Lakers de ce dimanche…Il y a quelques mois, Théo Maledon avait été envoyé en G-League par Oklahoma City. Mais le Thunder (certes déjà éliminé de la course aux phases finales) est aujourd’hui bien content d’avoir le meneur français de 20 ans, en l’absence pour les derniers matchs de la saison du rookie Josh Giddey, blessé à la hanche. Après avoir inscrit 25 points contre Orlando mercredi, le meneur en a marqué 20, à 6 sur 13 aux tirs dont 2 sur 4 à 3 points, ce samedi lors de la défaite d’OKC à Denver (113-107). L’ancien joueur de l’ASVEL a également ajouté 4 rebonds et 3 passes.- Milwaukee Bucks : 127-102>>> Stats d'Yves Pons (MEM) : 3 minutes de jeu, 0 point (0/1 au tir dont 0/1 à 3pts, 0 lancer-franc tenté)>>> Killian Tillie (MEM) n'était pas dans le groupe- Oklahoma City Thunder : 113-107>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 32 minutes de jeu, 20 points (6/13 aux tirs dont 2/4 à 3pts, 6/6 aux lancers-francs), 4 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 5 ballons perdus, 3 fautes>>> Stats d'Olivier Sarr (OKC) : 19 minutes de jeu, 5 points (2/4 aux tirs dont 1/1 à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 2 rebonds, 2 passes, 2 fautesPortland Trail Blazers -: 98-115New Orleans Pelicans -: 103-107- Sacramento Kings : 110-114 ap- Indiana Pacers : 131-91Cleveland Cavaliers -: 94-98Miami Heat -: 95-110