NBA : Les Nets à Orlando en pensant au futur

Beasley suspendu et positif au Covid-19



Timothé Luwawu-Cabarrot a une belle occasion de s'imposer chez les Nets

« On doit emmener une équipe à Orlando alors nous allons emmener une équipe à Orlando. On va y aller et on va jouer, c'est notre boulot.» Voici comment Sean Marks, le GM de Brooklyn a parlé de son effectif lors d'une conférence de presse avant la reprise de la saison NBA.C'est un groupe fortement rajeuni qui fera le voyage. Entre les joueurs blessés, les malades du Covid-19 et ceux qui n'ont pas voulu prendre le risque de rejoindre la bulle, le septième de la Conférence Est a vu son effectif fondre. Et ses ambitions aussi. La liste des absents est interminable et inclus des joueurs importants : Kevin Durant, Kyrie Irving, Nic Claxton, Taurean Prince, Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan et Wilson Chandler ont déclaré forfait. Au Barclays Center, les regards sont déjà tournés vers l'an prochain.La jeune garde des Nets composera le groupe engagé pour la fin de saison. Pour les encadrer, des vétérans ont été recrutés. Michael Beasley qui n'a plus joué depuis février 2019 et Jamal Crawford, un quadragénaire sans club depuis le début de la saison régulière vont représenter les Nets à Disney. Si le second a déjà parlé de sa motivation, dix ans après son premier titre de meilleur sixième homme, le premier est dans une situation bien plus complexe. Beasley, déjà suspendu pour les cinq prochains matchs à cause d'une infraction aux règles anti-dopage pourrait ne pas jouer du tout. Ce week-end, le deuxième choix de la draft 2008 a été testé positif au Covid-19 et prié de rentrer chez lui.Il tournait à 17,7 points et 4,1 rebonds par match cette saison. Chris Chiozza, un joueur avec un two-way contract, devrait être le meneur titulaire alors que Jarrett Allen sera attendu dans la raquette.Ce remaniement aux airs de revue d'effectif pourrait se transformer en réelle opportunité pour un joueur français.Si sa franchise opte pour du small-ball, il aura un rôle à jouer à l'intérieur. Et il en a conscience. « Je pense qu'on va avoir un jeu super-rapide. Nous sommes une jeune équipe avec quelques vétérans. Mon rôle sera toujours le même. Je vais juste aider un peu plus à l'intérieur et y rester avec Jarrett Allen. » a annoncé le Français sur le site de la NBA. Avec plusieurs arrivées et des promotions, c'est un groupe bien différent de celui aligné durant la saison régulière qui croisera la route du Magic (deux fois), des Wizards, Bucks, Celtics, Kings, Clippers et Blazzers. Un vrai casse-tête pour Jacque Vaughn, l'entraîneur nommé en cours de saison et sa direction.