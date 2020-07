NBA : Les Mavericks s'amusent déjà à Orlando

Jusqu'où peut aller le duo Doncic-Porzingis ?

Pêche, trick-shots, blagues : les joueurs de Dallas ont l'air de bien digérer la quarantaine. Depuis l'arrivée à Disney, ils ont profité du temps ensemble. L'état d'esprit semble bon et c'est déjà une bonne chose en vue de la fin de saison et des nombreuses semaines à passer ensemble. Il faut dire que la situation des Mavericks au classement ne suscite pas l'inquiétude. Septièmes de la conférence Ouest avec 7 victoires d'avance sur Memphis et 10,5 sur New Orleans, Portland et Sacramento, les coéquipiers de Luka Doncic sont presque assurés de jouer les play-offs.Un succès à chercher face aux Rockets, Suns (2 fois), Kings, Clippers, Bucks, Blazzers ou au Jazz. Ces matchs pourraient même leur permettre de grimper au classement. La quatrième place n'est qu'à 2,5 victoires. Suffisant pour en faire un objectif. Si l'avantage du terrain n'existera pas cette année, un tel classement permettra aux Mavs de prouver qu'ils ne sont pas en Floride pour rigolerWillie Cauley-Stein, dont la femme attend un enfant pour le mois de juillet, sera le principal joueur des Mavericks à ne pas faire le voyage à Disney. Trey Burke, un meneur qui restait sur une expérience à Philadelphie, prendra sa place dans le roster de la franchise texane. Deux autres joueurs manquent à l'appel mais en raison de blessures antérieures : Jalen Brunson et Courtney Lee. Heureusement, Rick Carlisle va pouvoir compter sur son duo de prodiges européens. Luka Doncic et Kirstaps Porzingis sont très attendus dans cette fin de saison.S'ils sont aussi forts qu'avant la suspension de la saison, Dallas aura tout du poil à gratter en play-offs. Des lieutenants en grande forme sont également attendus. Seth Curry qui était en feu avant une entorse de la cheville aura retrouvé 100% de ses moyens quand la saison reprendra. Avec Tim Hardaway Jr., ils peuvent être les facteurs X d'une franchise jeune qui n'a pas fini de surprendre. Ni de s'amuser.