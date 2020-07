NBA : Les matchs les plus attendus de la fin de saison

Arrêtée depuis le 11 mars, la saison de NBA reprend ses droits dans la nuit de jeudi à vendredi. Cette fin de saison un peu particulière a été raccourcie en nombre de matchs pour permettre aux play-offs de pouvoir se joueur dans leur format traditionnel. Réunies à Orlando en Floride, les huit premières équipes de chaque conférence sont accompagnées des franchises qui sont à moins de six victoires de la huitième place. Jusqu’au 14 août, chaque équipe disputera ainsi huit matchs pour tenter d’arracher une place en play-offs ou de terminer à la meilleure place possible. Plusieurs matchs importants sont à l’affiche dans cette fin de saison singulière. Après une longue période sans match officiel, les fans de NBA auront le droit à une affiche de premier plan dès la première nuit.

Clippers – Lakers (30 juillet)

Pour redémarrer, quoi de mieux qu’une affiche entre Clippers et Lakers (30 juillet), les deux premiers de la Conférence Ouest. Si les Clippers ont l’ambition de ravir la première place à leur meilleur ennemi, ils seraient bien inspirés de s’imposer dans ce choc.

Grizzlies – Blazers (31 juillet)

9eme de la Conférence Ouest, Portland disputera un match charnière dès le 31 juillet face aux Grizzlies, 8eme. Les Blazers auront déjà la pression de signer un bon résultat pour garder toutes leurs chances de disputer les play-offs.

Sixers – Pacers (1er août)

Le 1er aout, Sixers et Pacers, qui comptent pour l’instant le même nombre de victoires (39), auront l’occasion d’affirmer leurs ambitions. Assurés de disputer les play-offs, ils peuvent néanmoins ambitionner de terminer dans le Top 4 pour s’assurer un meilleur tableau.

Grizzlies – Thunder (8 août)

Programmée le 8 août, la rencontre entre OKC et Memphis pourrait valoir le détour. Les Grizzlies seront sans doute encore en course pour la qualification aux play-offs, tandis que le Tunder bataillera pour terminer à la meilleure place dans une conférence Ouest très dense.

Raptors – Bucks (10 août)

A quelques jours de la fin de la saison régulière, Raptors et Bucks auront rendez-vous le 10 août pour une affiche prometteuse. Cette répétition de la probable finale de Conférence sera l’occasion pour Toronto de prendre sa revanche face à Milwaukee qui a remporté les deux premières confrontations cette saison.