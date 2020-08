NBA : Les matchs du jour reportés, les Playoffs maintenus

Les play-offs NBA vont reprendre ! Les joueurs en ont décidé ainsi ce jeudi matin (heure d’Orlando), au lendemain de leur boycott historique pour protester contre les violences policières. Mercredi soir, les Milwaukee Bucks avaient décidé de ne pas jouer leur Match 5 du premier tour des play-offs contre Orlando, afin de marquer les esprits suite à « l’affaire Jacob Blake », cet homme noir de 29 ans qui s’est fait tirer dans le dos à sept reprises par un policier, devant ses enfants, dans le Wisconsin, l’Etat où se situe la franchise des Bucks. Dans la foulée, les matchs Oklahoma City – Houston et Portland – LA Lakers avaient été boycottés également par les joueurs des quatre franchises. Les joueurs NBA s’étaient ensuite réunis dans la bulle d’Orlando, et les Lakers et les Clippers (deux des trois équipes favorites pour le titre, avec Milwaukee) avaient voté pour un arrêt définitif de la saison. Mais les joueurs ont ensuite décidé de se réunir le lendemain pour prendre une décision définitive. Finalement, ils ont décidé que les play-offs reprendraient, vendredi ou ce week-end. Les trois matchs prévus ce jeudi (Denver – Utah, Boston – Toronto et LA Clippers – Dallas) sont donc logiquement reportés. La NBA devrait dévoiler prochainement le programme des matchs.

Une année 2020 historique pour la NBA



Selon le toujours bien informé Shams Charania, les joueurs qui étaient en faveur d’une reprise ont évoqué les sacrifices qu’ils ont dû faire pour en arriver jusque-là (vivre dans une bulle sanitaire depuis début juillet, et jusqu’à mi-octobre pour ceux qui iront en finale, ndlr) et que la normalité allait revenir au deuxième tour des play-offs, lorsque les familles seront autorisées à venir dans la bulle. Un argument que les joueurs qui étaient contre la reprise des play-offs ont compris. Décidément, entre les décès de David Stern et de Kobe Bryant, la pandémie de coronavirus, la bulle sanitaire et les protestations contre les violences policières, cette année 2020 restera historique pour la NBA.