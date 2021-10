NBA : Les Lakers, trop vieux pour gagner ?

Aucune victoire en présaison

LeBron James reste un géant

Le précédent Michael Jordan

La NBA est bientôt de retour et les fans de basket US s’en réjouissent.La mythique franchise est toujours à ranger dans les équipes qui pèsent et qui peuvent prétendre au sacre. Mais un éventuel 18eme titre est encore très loin.Et certains n’y croient pas trop. Bon, les Lakers ont aussi conclu la présaison en étant fanny.Ils ont concédé jeudi une sixième défaite en autant de rencontres contre les Kings de Sacramento (112-116). Il y avait pourtant le Big 3 composé par les stars LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook mais cela n’a pas suffi.Il faut dire que les années passent, pour tout le monde… Personne n’est exempté, y compris et surtout dans le monde du sport.Et l’unique star que l’on peut qualifier de « jeune » est Anthony Davis (28 ans) qui est devenu un joueur fragile avec au moins 13 matchs ratés dans sept de ses neuf saisons.« On n’a pas une telle longévité sans discipline. Il y a une raison pour laquelle tous ces gars jouent à ce niveau depuis si longtemps », a signifié Rajon Rondo. Et, si l’on se demande si James et la recrue Westbrook peuvent évoluer ensemble, le King est toujours là et bien là.LeBron James reste la star de la franchise et même de la NBA. Il va sur ses 37 ans (le 30 décembre) mais le quadruple champion NBA (2012, 2013, 2016, 2020), quadruple MVP (2009, 2010, 2012, 2013) et quadruple MVP des Finales (2012, 2013, 2016, 2020) demeure un géant du jeu.Perturbées par des blessures, deux de ses trois saisons dans les rangs de Lakers ont fini plus tôt que prévu mais LeBron reste LeBron et il assure être de « retour à 100 % » après avoir été touché à la cheville droite lors des derniers play-offs. Et, avec la venue de Westbrook, le King va repasser au poste d’ailier sous la conduite de Frank Vogel qui se triture encore les méninges pour déterminer son 5 majeur. A temps plein.Alors, les Lakers trop vieux pour décrocher la timbale ?. « Les Lakers sont l’équipe la plus âgée de la ligue, mais ils ne sont pas aussi vieux que ça. Ils n’ont pas tous, vous savez, 39, 40 ans. Quand nous avons gagné un titre (en 2010 contre les Celtics), nous avions 29 ou 30 ans aussi. Quand Jordan a gagné son dernier titre, il avait probablement 34 ans donc bon… », a lâché Metta Sandiford-Artest sur les réseaux sociaux. Et puis, après l’élimination au premier tour des play-offs la saison passée, on peut imaginer que les dents des joueurs de LA vont rayer les parquets…