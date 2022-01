NBA : Les Lakers rechutent, Embiid, Jokic et Doncic affolent les compteurs, Chicago stoppe Cleveland

turning it 🔛 in crunch time!@CarisLeVert scores 22 of his 30 PTS in the fourth quarter to lead the @Pacers to the comeback W! pic.twitter.com/0gR08omOFD

Fin de série pour Cleveland, Chicago retrouve le sourire



🃏 49 PTS, 14 REB, 10 AST, 3 STL 🃏

Nikola Jokic was a force in the @nuggets thrilling overtime win! pic.twitter.com/ukKVYlkfwY



Joel Embiid is a problem! He joins "The Answer" (Allen Iverson) and Wilt Chamberlain as the only @sixers with multiple 50 point games!

🏀 50 PTS | 12 REB | 3 BLK pic.twitter.com/5uTYUAsiEY



Luka lights up the scoreboard for a season-high ✨@luka7doncic goes for 41 PTS, 14 REB and 7 AST to lead the @dallasmavs to the W! pic.twitter.com/SOgqUTNo5Y

🏀 30 PTS | 7 AST | 2 BLK@DeMar_DeRozan was getting buckets in the @chicagobulls win! pic.twitter.com/uBeT8TNpAO

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Mercredi 19 janvier 2022

Après trois défaites de rang de nouveau, les Lakers avaient su relever la tête lundi en prenant le dessus sur une équipe d'Utah loin d'être au meilleur de sa forme (mercredi, le Jazz a enregistré chez lui contre Houston malgré 23 points de Rudy Gobert sa sixième défaite sur les sept derniers matchs)., surpris mercredi sur leur parquet par Indiana (111-104) et un Domantas Sabonis qui n'en finit plus d'aligner les triple-double (20 points, 12 rebonds, 10 passes). Autre héros de cette partie, Caris LeVert, auteur de 22 points de ses 30 points de la soirée dans le dernier quart-temps, a eu raison dans le money time de LeBron James (30 points, 12 rebonds, 5 passes) et de ses coéquipiers, qui affichent de nouveau un bilan en déséquilibre (22 victoires - 23 défaites). Avec 30 points marqués pour rien, le "King" aurait pu penser trôner parmi les meilleurs marqueurs de la soirée. Il était bien loin des comptes.Les 30 points (et 7 passes) de Kyrie Irving pour remettre Brooklyn sur de bons rails, au finish à Washington (119-118) comme les 33 points de Giannis Antetokounmpo et de Ja Morant lors du duel très attendu entre Milwaukee et Memphis remporté par les Bucks (126-114) dans le Wisconsin ou les 37 points de Trae Young, une nouvelle fois grand artisan de la deuxième victoire de rang d'Atlanta, contre Minnesota (134-122),Le premier, devenu au passage le troisième joueur de l'histoire de Philadelphie à signer plusieurs matchs à 50 points, a rendu l'une des plus belles copies de sa vie (et ce en 27 minutes de jeu seulement) pour relancer les Wizards. Particulièrement en vue pendant la prolongation entre Denver et les Clippers de Nicolas Batum, laissé au repos après son incroyable match du MLK Day, Jokic a libéré les siens, avec à la clé un triple-double assez dingue (49 points, 14 rebonds, 10 passes). Des performances exceptionnelles qui ont inspiré Doncic.Dallas, vainqueur dans la douleur de Toronto (102-98), en profite pour aligner un quatrième succès. Cleveland en espérait un cinquième consécutif au moment de se déplacer à Chicago, au plus mal. Les 30 points de DeMar DeRozan ont pourtant permis aux Bulls de stopper les Cavs et de renouer avec la victoire après quatre défaites de rang.- Orlando Magic : 123 - 110Washington Wizards -: 118 - 119- Minnesota Timberwolves : 134 - 122Boston Celtics -: 102 - 111- Portland Trail Blazers : 104 - 92- Cleveland Cavaliers : 117 - 104- Memphis Grizzlies : 126 - 114- Toronto Raptors : 102 - 98- Oklahoma City Thunder : 118 - 96Utah Jazz -: 111 - 116- LA Clippers : 130 - 128 (ap)Sacramento Kings -: 131 - 133Los Angeles Lakers -: 104 - 111