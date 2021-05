NBA : Les Lakers perdent le derby et (encore) Davis, Brooklyn battu pour la quatrième fois de suite malgré Irving

May 7, 2021 08:00 Soirée noire une fois de plus pour les Lakers, battus par les Clippers (118-94) dans le derby et qui ont de nouveau perdu Anthony Davis sur blessure. Nouvelle défaite également pour Brooklyn, malgré les 45 points de Kyrie Irving. Washington l'emporte à Toronto après prolongation grâce notamment à un