NBA : Les Lakers humiliés, Doncic et Dallas piègent le Golden State de Curry

Cette saison, les Los Angeles Lakers traversent un parcours particulièrement chaotique en NBA. Battus pour la seconde fois consécutive à domicile la nuit dernière par New Orleans, les "Purple and Yellow" ont cette fois-ci subi une véritable correction, avec un écart atteignant les 28 points (95-123) face au 10eme de la conférence Ouest. Bien qu'il a fini meilleur marqueur avec 32 unités, LeBron James était bien seul au sein de la franchise de La cité des anges. L'absence d'Anthony Davis se fait toujours ressentir, notamment dans la raquette où le Lituanien Jonas Valanciunas a brillé avec un joli double-double (19 points, 10 rebonds). Ce succès rapproche les Pelicans à deux victoires des Californiens qui inquiètent de plus en plus. Les hommes de Frank Vogel n'ont remporté qu'un seul de leurs six derniers matchs.







La plus belle performance de la nuit dernière outre-Atlantique est à mettre au crédit de Dallas, victorieux au Chase Center de San Francisco chez Golden State (101-107). Outre le bon résultat du 5eme chez le 2eme de la conférence Ouest, le scénario mérite un César. Menés de 14 unités au moment d'aborder le 4eme quart temps, les Mavericks ont infligé un sévère 13-33 à Stephen Curry et sa bande. Le MVP du dernier All Star Game a pourtant fait fort avec son double-double ornementé de 27 points et 10 passes. Mais en face, Luka Doncic a régné en maître avec un double-double également, toutefois dans un registre différent (34 points, 11 rebonds). A souligner cependant les absences dans les rangs des Warriors de Klay Thompson (malade), Draymond Green (mollet) et Andre Iguodala (dos).

— NBA (@NBA) James Harden and Joel Embiid go off in the @sixers matinee win at MSG!Embiid: 37 PTS, 9 REB, 4 BLKTyrese Maxey: 21 PTS pic.twitter.com/iBZrQuy7rF — NBA (@NBA) February 27, 2022







Le leader de la conférence Ouest, Phoenix, a également trébuché à domicile contre Utah (114-118). Devin Booker et ses 30 points n'ont pas suffi. La franchise de Salt Lake City consolide sa 4eme place de la conférence Ouest grâce entre autres à Donovan Mitchell qui a une nouvelle fois illuminé cette rencontre côté Jazz avec 26 points dans son escarcelle tandis que l'hégémonie du Français Rudy Gobert dans la peinture a une nouvelle fois fait des merveilles (16 points, 14 rebonds). Son compatriote Nicolas Batum (5 points) a pour sa part participé au succès étriqué des Los Angeles Clippers chez les Houston Rockets (98-99). Quant à Evan Fournier, il s'est montré bien plus prolifique avec 24 points inscrits pour les Knicks de New York. En revanche, sa franchise s'est inclinée contre Philadelphie (109-125) où James Harden a enchaîné sa seconde apparition, ponctuée d'un triple-double sublime (29 points, 10 rebonds, 16 passes) ! Deuxième meilleur marqueur, son association avec Joel Embiid fait déjà des merveilles sous le maillot des 76ers. Fidèle à lui-même, le pivot camerounais a franchi la barre des 30 points mais manqué de peu le double-double (37 points, 9 rebonds).



BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 27 février 2022

Charlotte Hornets - Detroit Pistons : 126-127 (après prolongation)

> Killian Hayes (DET) : 6 points, 7 rebonds, 7 passes en 30 minutes



Houston Rockets - Los Angeles Clippers : 98-99

> Nicolas Batum (LAC) : 5 points, 5 rebonds, 1 passe en 10 minutes



Golden State Warriors - Dallas Mavericks : 101-107

> Frank Ntilikina (DAL) n’a pas joué



New York Knicks - Philadelphia 76ers : 109-125

> Evan Fournier (NYK) : 24 points, 2 rebonds, 2 passes en 36 minutes



Phoenix Suns - Utah Jazz : 114-118

> Rudy Gobert (UTA) : 16 points, 14 rebonds, 1 passe en 28 minutes



Indiana Pacers - Boston Celtics : 128-107



Portland Trail Blazers - Denver Nuggets : 92-124



Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans : 95-123