Le match de la nuit : Houston - LA Lakers



Les Lakers sont seuls en tête de la Conférence Ouest ! Les champions 2020 sont allés chercher leur huitième victoire de la saison (pour trois défaites) sur le parquet de Houston (13eme), sur le score de 120-102. Il n'y a pas eu de suspense lors de cette partie, que les Rockets ont menée d'un point après quelques minutes, avant de se faire dominer jusqu'au bout. Grâce à un gros deuxième quart-temps, les Lakers menaient 65-46 à la pause, puis l'écart a grimpé jusqu'à +27 au début du troisième quart, avant de baisser en fin de match, quand la victoire californienne était acquise. Anthony Davis, avec 27 points et 4 rebonds, a fait beaucoup de mal aux Rockets, alors que LeBron James a encore été complet, avec 18 points, 7 rebonds et 7 passes. Christian Wood, avec 23 points, et James Harden, avec 20 points, 6 rebonds et 9 passes, n'ont pas suffi aux Texans, qui s'enfoncent au classement. Les deux équipes se retrouveront dès mardi.

Le MVP de la nuit : Donovan Mitchell



Le Jazz a vite fait oublier ses deux défaites à Brooklyn et New York. Après avoir rebondi en allant battre Milwaukee, Utah (4eme de l'Ouest) est allé s'imposer 96-86 à Detroit, la lanterne rouge de l'Est. La franchise de Salt Lake City a mené de bout en bout dans cette partie, même si l'écart, qui était de +20 à la fin du premier quart, a baissé jusqu'à +5 dans le dernier quart. Mais emmené par un grand Donovan Mitchell, auteur de 28 points (9 sur 18 aux tirs dont 4/8 à 3pts), 2 rebonds et 3 passes, Utah s'est imposé sans trop trembler.

Le flop de la nuit : Brooklyn



Les Nets ont de nouveau un bilan négatif ! Ils ont encaissé leur sixième défaite en onze matchs ce dimanche, à domicile contre Oklahoma City qui, aussi incroyable que cela puisse paraître, a un meilleur bilan (5v-4d). Même si Brooklyn a pu compter sur le retour de Kevin Durant après une semaine de quarantaine, le Thunder est allé s'imposer 129-116 après avoir été mené pendant deux quarts-temps et demi. Portés par Durant (36pts, 11rbds, 4pds), les Nets ont brillé en début de match, avant de complètement flancher, encaissant notamment un 37-18 dans le troisième quart. Shai Gilgeous-Alexander a signé une belle performance, avec 31 points, 6 rebonds et 7 passes, tout comme Hamidou Diallo, auteur de 25 points. Et c'est désormais Denver qui va se présenter face aux Nets !

Le Français de la nuit : Nicolas Batum



Battus par Golden State lors de leur match précédent, les Clippers se sont bien repris en battant Chicago 130-127 dans un match où ils ont pourtant longtemps été menés, avant de renverser les Bulls sur la fin. Nicolas Batum a encore été très complet, avec 8 points, 2 rebonds, 3 passes, 4 interceptions et 1 contre, et notamment un tir à 3 points à 2'30 de la fin, suivi d'un lancer-franc, qui a permis aux Clippers de mener 122-119 et de prendre définitivement les commandes.



NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 10 janvier 2021

Detroit Pistons - Utah Jazz : 86-96

>>> Killian Hayes (DET), blessé à la hanche, n'a pas joué

>>> Stats de Sekou Doumbouya (DET) : 5 minutes de jeu, 3 points (0 sur 1 au tir dont 0/1 à 3pts), 1 ballon perdu, 1 faute

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 34 minutes de jeu, 4 points (1 sur 5 aux tirs dont 0 tir à 3pts), 19 rebonds, 1 passe, 4 contres, 4 ballons perdus, 2 fautes



Los Angeles Clippers - Chicago Bulls : 130-127

>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 28 minutes de jeu, 8 points (2 sur 3 aux tirs dont 2/3 à 3pts), 2 rebonds, 3 passes, 4 interceptions, 1 contre, 2 fautes

>>> Stats d'Adam Mokoka (CHI) : 25 secondes de jeu, 0 point, 0 tir



Brooklyn Nets - Oklahoma City Thunder : 116-129

>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 21 minutes de jeu, 12 points (4 sur 6 aux tirs dont 3/5 à 3pts), 1 rebond, 4 passes, 3 fautes

>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 19 minutes de jeu, 3 points (1 sur 7 aux tirs dont 1/4 à 3pts), 1 rebond, 5 passes, 2 interceptions, 1 faute



New York Knicks - Denver Nuggets : 89-114

>>> Frank Ntilikina (NYK), blessé au genou, n'a pas joué



Houston Rockets - Los Angeles Lakers : 102-120

Minnesota Timberwolves - San Antonio Spurs : 96-88

Golden State Warriors - Toronto Raptors : 106-105