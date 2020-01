NBA : Les Lakers faciles à Dallas, même sans Davis

Le match de la nuit : Dallas - Lakers



Septième victoire de suite pour les Lakers ! Alors qu’ils se déplaçaient sur le parquet de Dallas, sixième du classement, sans Anthony Davis, victime d’une contusion au niveau du sacrum après sa chute contre les Knicks mardi, les Californiens n’ont pourtant jamais tremblé et ont livré un excellent match pour s’imposer 129-114 dans le Texas. En l’absence du « monosourcil », LeBron James a pris les choses en main, et les Lakers ont mené de la deuxième à la dernière minute, avec une avance grimpant jusqu’à +22 dans le deuxième quart-temps (58-79, mt). « The King » termine le match avec 35 points, 16 rebonds et 7 passes. Kyle Kuzma a quant à lui ajouté 26 points et 6 rebonds, alors qu’en face, les 25 points, 10 rebonds et 7 passes de Luka Doncic se sont avérés insuffisants.

Le MVP de la nuit : Spencer Dinwiddie



Brooklyn gagne à nouveau ! Battus lors de leurs sept derniers matchs et tombés à la huitième place de la Conférence Est, les Nets, toujours privés de Kyrie Irving, ont renoué avec la victoire ce vendredi, et pas contre n’importe qui ! Ils ont en effet battu Miami, deuxième, sur le score de 117-113, après avoir été menés durant la majeure partie du match, mais jamais de plus de douze points. Si Brooklyn avait pris les commandes au début du match, le Heat, emmené par un excellent Jimmy Butler (33pts, 9rbds), a mené jusqu’à 89 secondes de la fin (111-109). Mais Caris LeVert, à trois points, a permis à Brooklyn de passer devant, puis Taurean Prince et Joe Harris ont scellé la victoire des Nets dans la dernière minute. C’est pourtant Spencer Dinwiddie qui a été le leader de Brooklyn ce vendredi, avec 26 points, 4 rebonds et 14 passes au compteur. A confirmer dimanche contre Atlanta !



NBA - SAISON REGULIERE

Vendredi 10 janvier 2020

Washington Wizards - Atlanta Hawks : 111-101

>>> Stats de Ian Mahinmi (WAS) : 27 minutes de jeu, 12 points (5 sur 11 aux tirs dont 0/2 à 3pts), 8 rebonds, 1 passe, 2 interceptions, 3 ballons perdus, 5 fautes



New York Knicks - New Orleans Pelicans : 111-123

>>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 15 minutes de jeu, 7 points (2 sur 7 aux tirs dont 0/1 à 3pts), 3 rebonds, 4 passes, 1 interception, 1 contre subi, 3 ballons perdus



Brooklyn Nets - Miami Heat : 117-113

>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 21 minutes de jeu, 10 points (4 sur 6 aux tirs dont 2/3 à 3pts), 3 rebonds, 1 passe, 2 fautes



Chicago Bulls - Indiana Pacers : 105-116

>>> Adam Mokoka (CHI) n'a pas joué



Phoenix Suns - Orlando Magic : 98-94

>>> Stats d'Elie Okobo (PHO) : 13 minutes de jeu, 0 point (0 sur 3 aux tirs dont 0/1 à 3pts), 3 rebonds, 2 passes, 1 interception, 2 fautes

>>> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 38 minutes de jeu, 28 points (9 sur 21 aux tirs dont 3/11 à 3pts), 3 rebonds, 1 passe, 3 interceptions, 2 contres subis, 3 ballons perdus, 2 fautes



Utah Jazz - Charlotte Hornets : 109-92

>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 29 minutes de jeu, 15 points (6 sur 10 aux tirs dont 0 tir à 3pts), 13 rebonds, 3 passes, 1 interception, 5 contres, 1 contre subi, 1 ballon perdu

>>> Stats de Nicolas Batum (CHA) : 14 minutes de jeu, 3 points (1 sur 3 aux tirs dont 1/2 à 3pts), 3 rebonds, 1 ballon perdu



Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers : 114-129

Sacramento Kings - Milwaukee Bucks : 106-127

Los Angeles Clippers - Golden State Warriors : 109-100

Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs : 134-121