NBA : Les Lakers et Milwaukee tombent à domicile

L’émotion était forte ce vendredi au Staples Center, pour le tout premier match des Los Angeles Lakers depuis le décès de Kobe Bryant. Le derby contre les Clippers, prévu mardi dernier, ayant été reporté, c’est contre Portland que la franchise « Purple and Gold » a rendu hommage à sa légende. Les 18997 spectateurs, qui ont scandé « Kobe ! Kobe !) à de nombreuses reprises pendant le match, étaient invités à revêtir le T-shirt jaune prévu pour l’occasion, avec le n°8 ou le n°24 (mais deux places étaient laissées libres, celles de Kobe et sa fille Gianna), une longue vidéo hommage a été diffusée, sur des airs de violon, les Boys II Men ont chanté l’hymne américain, et LeBron James a pris la parole pendant quatre minutes pour honorer son ami. L’émotion débordait, les larmes coulaient, mais il a bien fallu ensuite jouer le match, dans des conditions forcément spéciales, et les Blazers se sont imposés 127-119. Privé de Carmelo Anthony, qui ne se sentait pas en état de jouer après la mort de son ami Kobe, Portland a pu compter sur un Damian Lillard toujours aussi stratosphérique que la semaine passée, qui termine avec 48 points (17 sur 30 aux tirs, dont 7/12 à 3pts), 9 rebonds et 10 passes, et sur un Hassan Whiteside en grande forme, qui a marqué 30 points et pris 13 rebonds. Les deux équipes sont passées devant tour à tour pendant les 30 premières minutes du match, mais sans prendre le large, et dans le troisième quart (34-43), Portland a fait la différence, malgré un grand Anthony Davis dans le camp d’en face (37pts, 15rbds, 6pds). LeBron James a quant à lui terminé avec 22 points, 8 rebonds et 10 passes dans ce qui était sans doute le match le plus difficile à jouer de sa carrière. Direction maintenant le nord de la Californie pour les Lakers, avec un match à Sacramento en « back to back ».



"Tonight we celebrate the kid that came here at 18, retired at 38 and became probably the best dad we've seen over the last three years.” pic.twitter.com/0sS7e91cuz

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020

Milwaukee perd aussi !

Toronto et Brooklyn déroulent

Houston, OKC et New Orleans gagnent à l'Ouest

NBA - SAISON REGULIERE

Vendredi 31 janvier 2020

Une fois n’est pas coutume, l’autre leader de Conférence s’est aussi incliné à domicile ce vendredi. Après neuf victoires de suite, Milwaukee a fini par tomber, face à Denver (115-127). Tombeurs de Utah la veille, les Nuggets ont encore signé un gros match et ont renversé les Bucks. Menés de quatorze points en fin de premier quart et encore de sept à la mi-temps (67-60), ils ont réussi un troisième quart-temps de feu, remporté 40-24, pour passer devant et ne plus laisser d’espoir à Milwaukee (24-27 dans le dernier quart). Giannis Antetokounmpo a pourtant frôlé le triple-double (31pts, 16rbds, 9pds)Si Milwaukee a vu sa série s’arrêter, elle continue en revanche pour Toronto, son dauphin, qui a remporté sa dixième victoire de suite, à Detroit (92-105). Les Raptors ont mené de la sixième à la dernière minute, avec une avance grimpant jusqu’à +23 au milieu du dernier quart, avant de se relâcher un peu. Pascal Siakam termine avec 30 points et 7 rebonds, alors que le gros double-double d’Andre Drummond (20pts, 20rbds) n’a pas suffi aux Pistons. Brooklyn (7eme) a également déroulé, en l’emportant 133-118 contre Chicago après avoir mené de bout en bout (+21 dans le dernier quart).Retour à l’Ouest, avec la belle victoire de Houston sur Dallas (128-121), dans un match entre deux équipes au bilan identique (29v-18d). Face à des Mavericks privés de Luka Doncic blessé à la cheville et absent au moins six matchs, les Rockets ont mené pendant quasiment toute la partie,. Les 35 points et 12 rebonds de Kristaps Porzingis n’ont pas suffi aux Mavs, qui voient leurs voisins texans leur passer devant pour prendre la cinquième place. Juste en-dessous, Oklahoma City (7eme) est allé gagner 107-111 à Phoenix (11eme), en arrachant la victoire dans le money-time au petit jeu des lancers-francs (106-107 à neuf secondes et demie de la fin). Danilo Galinari termine avec 27 points côté OKC, tout comme Kelly Oubre Jr et Devin Booker pour les Suns. Enfin, Memphis (8eme), après quatre victoires de suite, s’est incliné 139-111 à New Orleans, qui signe une troisième victoire d'affilée, après un match à sens unique.Detroit Pistons -: 92-105>>> Sekou Doumbouya (DET) n'a pas joué- Dallas Mavericks : 128-121>>> William Howard (HOU) n'a pas joué- Chicago Bulls : 133-118>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (BRO) : 3 minutes de jeu, 4 points (1 sur 1 au tir, dont 0 tir à 3pts)>>> Stats d'Adam Mokoka (CHI) : 4 minutes de jeu, 0 point (0 tir), 1 interception- Memphis Grizzlies : 139-111Phoenix Suns -: 107-111>>> Elie Okobo (PHO) n'a pas jouéLos Angeles Lakers -: 119-127>>> Jaylen Hoard (POR) n'a pas jouéMilwaukee Bucks -: 115-127