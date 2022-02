NBA : Les Lakers encore battus, Utah fait chuter Golden State, Toronto enchaîne malgré un bon Maledon

Très critiqué depuis le début de saison et souvent associé aux résultats décevants des Californiens, Russell Westbrook ne pourra pas servir de bouc émissaire cette fois-ci. Mercredi soir, l'ancien coéquipier de James Harden à Houston n'était pas là, et cela n'a pas empêché les Lakers d'enregistrer leur 26eme défaite de la saison, sur le parquet de Portland (107-105). Battus pour la troisième fois sur leurs quatre derniers matchs, LeBron James, auteur de 30 points dans cette partie, et ses coéquipiers voient ainsi s'éloigner encore un peu plus le Top 6. Et c'est mérité, dans la mesure où les champions 2020 dans la bulle d'Orlando ont encore touché le fond mercredi dans l'Oregon face à des Blazers qui s'étaient pourtant présentés sans Damian Lillard, blessé, et qui venaient tout juste de perdre C.J McCollum, tradé aux Pelicans. Cela n'a pas empêché les Lakers et Anthony Davis (17 points), qui n'a étonnamment tenté aucun shoot de tout le dernier quart-temps alors qu'il a passé neuf minutes sur le parquet, de payer une fois de plus au prix fort leur maladresse et leur manque de sérieux dans le jeu (21 ballons perdus), tandis que dans le camp d'en face, Keljin Blevins, cousin de Lillard, et le vainqueur du dernier concours de dunks du All Star Game Anfernee Simons de profiter de l'absence des leaders pour s'exprimer et permettre à leur équipe de stopper l'hémorragie après sept défaites de rang.

Utah fait tomber Golden State, Maledon n'a pas suffi



Golden State, de son côté, restait sur neuf victoires consécutives avant de se déplacer à Utah. Sans Rudy Gobert, toujours blessé, le Jazz a mis fin à cette très belle série des Warriors en infligeant même au passage une petite fessée (111-85) à Stephen Curry (16 points) et à sa franchise, qui avait laissé au repos Klay Thompson. Utah aligne ainsi un quatrième succès. Toronto, également en grande forme, en est désormais à sept de rang, après sa nette domination mercredi soir (117-98) sur le parquet d'OKC, où Théo Maledon a rendu sa plus belle copie de la saison mais pour rien. L'ancien meneur de l'ASVEL, qui n'avait pas encore inscrit plus de quinze points cette saison, a dû néanmoins apprécier de battre son records de points sur l'exercice en cours, avec 18 unités face aux Raptors. Les belles feuilles de stats, DeMar DeRozan ne les compte plus. Actuellement inarrêtable, l'arrière des Bulls retenu pour le prochain All Star Game a été le grand artisan, avec 36 points marqués (à 13 sur 19 aux tirs) du succès de Chicago (121-109) sur le parquet de Charlotte, où LaMelo Ball (33 points) a lui aussi rayonné.



BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Lundi 7 février 2022

Cleveland Cavaliers - San Antonio Spurs : 105 - 92

Charlotte Hornets - Chicago Bulls : 109 - 121

Oklahoma City Thunder - Toronto Raptors : 98 - 117

>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 31 minutes, 18 points (à 7 sur 16, dont 3 sur 7 à trois points), 3 passes, 2 rebonds, 1 interception, 1 contre, 3 fautes, 1 ballon perdu

Utah Jazz - Golden State Warriors : 111 - 85

>>> Rudy Gobert (UTA), blessé, était absent

Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers : 107 - 105

Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves : 132 - 119