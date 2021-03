NBA : Les LA Lakers sur Drummond, Oklahoma City ne mise plus sur Horford

La valse des mouvements n’est pas encore terminée en NBA. Alors que la dernière journée de la période des échanges entre franchises a été riche en mouvements, avec notamment le départ d’Evan Fournier d’Orlando vers Boston, les joueurs libres de tout engagement ont encore l’opportunité de trouver un point de chute. Et un des joueurs les plus attractifs sur ce marché est sans aucun doute Andre Drummond. Le pivot de 27 ans a récemment été libéré de son contrat par les Cleveland Cavaliers et les candidats pour le récupérer sont légion. Mais, selon le journaliste d’ESPN Adrian Wojnarowski, le natif de Mount Vernon est activement courtisé par les Los Angeles Lakers, qui ont missionné leurs principales stars pour le convaincre. Une manœuvre qui pourrait mener à une arrivée d’Andre Drummond en Californie, les champions en titre étant « grands favoris » pour l’intégrer à leur effectif, avec une place de titulaire qui pourrait se dessiner pour lui.

LA's stars have been recruiting Drummond hard, and Lakers' situation offers him a chance to step into the starting lineup at center. Drummond is progressing toward finalizing that decision soon, sources said. https://t.co/ctndm08c4K

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 27, 2021





Horford victime de la nouvelle politique du Thunder



Par contre, pour Al Horford, la donne est sensiblement différente. Le Dominicain n’entre plus dans les plans des dirigeants de l’Oklahoma City Thunder. Ces derniers ont décidé de jouer la carte de la jeunesse et, à 34 ans, le natif de Puerto Plata ne cadre plus avec cette direction. En conséquence, toujours selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, la franchise de l’Oklahoma a décidé de ne plus l’aligner lors des matchs jusqu’au terme de la saison, le cantonnant au rôle de partenaire d’entraînement et de mentor. Une décision qu’Al Horford semble comprendre, comme il l’affirme dans un communiqué. « Je sais ce que c’est d’être un jeune joueur en devenir, et à ce stade de la saison, je comprends à quel point avoir un temps de jeu conséquent est important pour leur carrière et leur développement. J'ai hâte de soutenir les gars qui m'ont soutenu, a déclaré le Dominicain dans ce communiqué. Quand je suis arrivé, j'ai compris la direction de l'équipe, nous avions un excellent plan individuel en place pour moi, et j'ai l'impression que j'ai a joué un très bon basket pour le Thunder. » Arrivé en décembre dernier, Al Horford aura l’opportunité de trouver une nouvelle destination l’été prochain, avec les dirigeants du Thunder prêts à l’aider dans cet objectif.