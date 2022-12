NBA : Les Knicks à nouveau dans le dur

Julius Randle a signé son record de la saison (41 points) et Immanuel Quickley son record en carrière (36 points) pour… rien. Les Knicks ont de nouveau perdu cette nuit à San Antonio (122-115). C’est déjà leur cinquième défaite de suite et leur bilan retombe à l’équilibre (18 victoires - 18 défaites).

« On n'a pas bien joué. Les chiffres, quand tu ne gagnes pas ne veulent rien dire. Je ne me laisse pas absorber par les stats individuelles. Je regarde ce que fait l'équipe, comment avoir un impact sur la victoire. La balle était dans la raquette toute la soirée, ils ont marqué 38 points dans le 1er quart-temps. Et puis c'était trop peu, trop tard à la fin. On doit trouver une solution », réclame Tom Thibodeau.

Cette défaite survient deux jours après un revers terrible à Dallas où ils ont dilapidé une avance de 9 points dans les 30 dernières secondes face à un Luka Doncic légendaire. « Évidemment, on ne veut jamais terminer un match comme ça, mais il fallait que tout s'aligne pour (les Mavs) et l'inverse pour nous, et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est un nouveau jour. C'est un match à la fois, je suis concentré sur le match d'aujourd'hui. On a bien assez de gars capables de faire le travail. C'est tout ce qui me préoccupe », affichait Julius Randle avant la rencontre face aux Spurs.

A la relance contre Houston ?

Des Spurs qui présentaient le deuxième pire bilan de l'Ouest… Pour leur défense, les New-yorkais évoluaient sans deux titulaires, deux des trois meilleurs marqueurs de l’équipe, Jalen Brunson (hanche) et RJ Barrett (doigt lacéré).

« On a marqué 115 points, c'est suffisant. On parle de ce qui permet de gagner : la défense, les rebonds et peu de ballons perdus. Cela vous met en position de gagner. Tout le monde est capable de défendre, de prendre les rebonds, de prendre soin de la balle. Avec des joueurs en moins, la marge d'erreur est plus petite, mais l'intensité, si on fait le reste collectivement, on peut battre n'importe qui », juge Tom Thibodeau.

Il y a dix jours, tous les voyants étaient au vert avec huit victoires de suite. Son équipe doit impérativement réagir dimanche, sur le parquet de la plus mauvaise équipe de l'Ouest, les Rockets.