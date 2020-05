NBA : « Les joueurs veulent jouer » assure Chris Paul

En milieu de semaine, le commissionnaire de la NBA Adam Silver a fait savoir qu’une décision serait prise « d’ici deux à quatre semaines » quant à une éventuelle reprise de la saison, interrompue depuis la mi-mars alors qu’il restait 17-18 matchs de saison régulière à jouer pour chaque équipe. Il semblerait que la tendance soit plutôt à une reprise, en vase clos (à Disney World à Orlando et/ou à Las Vegas), mais reste à savoir si toute la fin de saison régulière serait jouée ou si un tournoi serait mis en place pour déterminer quelles équipes joueraient les play-offs (Milwaukee, Toronto, Boston et les Lakers sont déjà qualifiés).

"Le basket nous manque"

Alors que les dirigeants de franchises semblent favorables à une reprise, c’est également le cas des joueurs, comme l’a fait savoir le président de leur syndicat, Chris Paul, lors de l'émission "The Jump" sur ESPN. « Les matchs nous manquent. Il y aura beaucoup de discussions à avoir et des décisions difficiles à prendre. Mais avec l’équipe qui nous entoure, je pense qu’au final, on obtiendra ce qu’on veut. Évidemment, on veut jouer. On veut tellement jouer… Je pense qu’il y a un consensus là-dessus à l’intérieur de la Ligue. On le souhaite, et évidemment dans les conditions les plus sûres possibles. Mais le plus important, c’est que le basket nous manque. Je sais que les gens bossent sans relâche pour essayer de trouver des solutions. » D’ici quelques semaines, on connaîtra ces solutions...