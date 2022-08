NBA : Les joueurs non vaccinés devront se faire tester chaque semaine

La saison 2022-2023 de NBA se prépare. Ce mardi, la prestigieuse Ligue nord-américaine de basketball a publié une version mise à jour de son protocole sanitaire à propos du Covid-19. Un communiqué envoyé aux 30 franchises. Ce qu'il en ressort ainsi notamment, c'est que les joueurs non vaccinés devront continuer à se faire tester, et ce chaque semaine : « Les joueurs de la NBA et les employés non vaccinés devront se soumettre à un test hebdomadaire au Covid-19 cette saison. » Au contraire des personnes vaccinés, joueurs ou autres membres du staff, désormais exemptées de tests contre le Covid-19. Aucun test ne sera alors exigé pour l'une de ces personnes, sauf si « le médecin de l'équipe, un médecin de la ligue ou une autorité gouvernementale le demande », comme l'explique la NBA, dans ce même communiqué. Aucune personne non vaccinée ne pourra faire le déplacement jusqu'à Toronto au Canada.

La nouvelle saison débute le 18 octobre

En ce qui concerne les vaccinés, c'est-à-dire une très large majorité de la NBA, ils sont invités à réaliser une dose de rappel vaccinale, dans le but de prolonger leur protection contre le Covid-19. En revanche, le port du masque ne sera plus obligatoire, et ce pour tout le monde. Ces mesures pourraient tout à fait changer et évoluer, en fonction de l'évolution de la situation épidémique aux Etats-Unis lors des prochains mois à venir. A la mi-juillet, lors d'une réunion organisée, Adam Silver, qui n'est autre que le commissaire de la NBA, confiait alors, dans des propos rapportés par le quotidien sportif français L'Equipe : « J'ai appris au cours des deux dernières années et demie à ne pas faire de prédictions en ce qui concerne le Covid, mais seulement à dire que nous serons préparés à tout ce qui se présente à nous. » Cette nouvelle saison de NBA débutera à partir du 18 octobre prochain.