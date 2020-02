Actuellement huitièmes de la Conférence Ouest, et donc virtuels qualifiés pour les Playoffs, les Grizzlies ont signé une cinquième victoire en six matchs lundi soir face aux Pistons (96-82), et présentent désormais un bilan équilibré (25 victoires-25 défaites). Personne ne les attendait vraiment à ce niveau-là, à commencer par Andre Iguodala.

Les Grizzlies victorieux cette nuit d'un match très défensif...





Transféré cet été des Warriors, le MVP des Finales 2015 espérait se libérer de son contrat pour rejoindre un prétendant au titre. Mais la franchise de Memphis ne l’entendait pas de cette oreille, et comptait bien l’échanger, contre des tours de Draft par exemple. Mais "Iggy" qui, en accord avec son club, s’entraîne à part, préférerait ne pas jouer de la saison, et décider seul de son avenir l’été prochain.

Morant se lâche

Ja Morant liked a “F*ck Andre Iguodala” tweet on his verified page... pic.twitter.com/QRRMUOEjoO

— 𝐒𝐭. 𝐒𝐨𝐬𝐚 ✞ (@lakerhov) February 4, 2020

Une attitude qui ne passe pas auprès des joueurs des Grizzlies. Et notamment les plus jeunes, comme Dillon Brooks et l’épatant rookie Ja Morant, qui s’en sont émus après leur succès contre Detroit. "Andre Iguodala est un grand joueur. Il fait ce qui est le mieux pour sa carrière, mais ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce n’est pas du tout une distraction. Ça me fait rire ce genre de truc.", a ainsi lâché Brooks.Morant s’est lui montré encore moins respectueux. Après avoir relayé les déclarations de son coéquipier sur Twitter, il a ainsi "liké" sur le même réseau social un message pour le moins explicite : "Va te faire f… Andre Iguodala". Vivement les retrouvailles sur un parquet…