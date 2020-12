NBA : Les grandes dates de la saison

Chaque week-end, des matchs en prime time pour les fans français

Deux mois et dix jours après le sacre des Lakers, la saison NBA reprend ce mardi à l'issue de l'inter-saison la plus courte de l'histoire de la Grande Ligue. Suffisant pour donner le ton d'un exercice qui s'annonce dense. Jusqu'au 16 mai, les 30 franchises vont participer à une saison régulière exceptionnellement limitée à 72 rencontres. Même si la tenue du All-Star Game est incertaine, un break est prévu du 5 au 10 mars. Pour le moment, on ne connaît le détail des confrontations que jusqu'à cette date. Et le programme des dix semaines à venir est déjà alléchant.La remise des bagues va se faire au Staples Center juste avant un choc entre la bande à LeBron James et celle à Kawhi Leonard. Ca promet... Ce mardi soir toujours, Kevin Durant va retrouver ses anciens coéquipiers de Golden State avec Brooklyn (01h10). Deux rencontres à suivre en direct sur beIN SPORTS 1.

Le rookie français Killian Hayes fera sa rentrée avec Detroit contre Minnesota le 23 décembre. Le même jour, Théo Maledon va entrer en piste lors d'un duel entre Oklahoma City et Houston. Cinq rencontres sont prévues le jour de Noël dont un Milwaukee-Golden State. Les matchs vont ensuite s'enchaîner jusqu'à l'autre grand marathon de la saison régulière : le Martin Luther King Day. Le lundi 18 janvier, il y aura dix matchs au programme avec dès 18h, heure française, un New York – Orlando. Ce jour-là, on pourrait avoir un avant-goût des finales de conférence avec Milwaukee - Brooklyn et Lakers - Warriors. Un peu plus tard dans la saison, le premier remake de la finale 2020 entre Los Angeles et Miami aura lieu le 20 février. Pour la suite du championnat, le calendrier est encore incertain.

On sait quand même que la trade deadline est fixée au 25 mars, un play-in aura lieu du 18 au 21 mai et les play-offs débuteront le lendemain. Au plus tard, c'est le 22 juillet que le nouveau champion NBA sera sacré. Mais avant de voir aussi loin, les fans français de NBA pourront profiter d'affiches en prime time chaque week-end, là aussi en direct sur beIN SPORTS. Parmi elles Denver-Philadelphie le 9 janvier, Portland-Dallas le 14 février ou Clippers-Bucks deux semaines plus tard. C'est une saison au moins aussi excitante que la précédente qui s'annonce à partir de ce mardi.