Après un été riche en mouvements, la NBA se prépare à embarquer dans une nouvelle ère, celle où les Golden State Warriors ne sont plus les grands favoris pour le titre. Battus lors des Finals en juin dernier par Toronto, les "Dubs" vont attaquer la saison sans Kevin Durant, parti à Brooklyn (mais gravement blessé au tendon d'Achille), et Klay Thompson, qui sera lui aussi absent de longs mois (genou). Et ils ont surtout vu l'attention se déporter vers Los Angeles, où Anthony Davis a rejoint LeBron James chez les Lakers, pendant que les Clippers s'offraient un duo de choc avec Kawhi Leonard et Paul George.

Ce sont donc les Clippers qui sont les favoris pour le titre, selon le sondage effectué avant chaque début de saison par la NBA auprès des 30 General Managers de la ligue. Avec 46% des suffrages en leur faveur, les joueurs de L.A. devancent les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo (36%) et les Lakers (11%). Les Portland Trail Blazers sont également cités, tout comme les Warriors, que les GM imaginent à la 7e place de la Conférence Ouest, mais toujours capables de faire des dégâts en playoffs, avec pourquoi pas le retour de Klay Thompson aux côtés de Stephen Curry et Draymond Green.

LeBron James, une cote en baisse

Sur le plan individuel, deux joueurs sont plébiscités par les patrons de la ligue: Giannis Antetokounmpo et Kawhi Leonard. Le Grec de Milwaukee est le favori pour sa propre succession en tant que MVP. A une très large majorité (86%), il est aussi le joueur que les GM choisiraient pour débuter la construction d'une franchise. Quant à Leonard, parti de Toronto dans la foulée du titre, il est la recrue estivale qui aura le plus d'impact (devant Davis). Il est aussi désormais le meilleur small-forward de la ligue, nettement devant LeBron James.

La cote du "King" a d'ailleurs baissé au sortir d'une saison où il n'a pas réussi à emmener les Lakers en playoffs. L'an passé, il était le favori au titre de MVP, le meilleur poste 3, et le joueur qui force les coachs à effectuer le plus d'ajustements. Dans cette dernière catégorie, c'est maintenant James Harden (Houston) qui est plébiscité. James reste toutefois aux yeux des GM le meilleur passeur, et le joueur au plus fort QI basket. Pour être complet, il faut aussi évoquer le phénomène Zion Williamson (New Orleans), sans surprise le rookie le plus attendu, tandis que Gregg Popovich (San Antonio) reprend à Brad Stevens (Boston) le statut de meilleur coach de la ligue, malgré l'échec de Team USA à la Coupe du monde.

Et les Français dans tout ça ? Ils sont deux à apparaître dans le sondage. Rudy Gobert (Utah) est plus que jamais considéré comme le meilleur intérieur sur le plan défensif (93% des voix, devant Davis et Joel Embiid), mais il est maintenant "seulement" deuxième tous postes confondus, derrière Leonard. La saison passée, ils étaient placés à égalité. Enfin, Nando de Colo (Fenerbahçe) est le deuxième meilleur joueur à ne pas évoluer en NBA, derrière Nikola Mirotic (Barcelone).