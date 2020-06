NBA : Les franchises pourront recruter

On connaissait déjà la date, le lieu et les participants de la reprise de la saison NBA, interrompue depuis le 12 mars en raison de la crise sanitaire. Cet exercice 2019-2020 va redémarrer le 31 juillet sur un site unique, le Disney World d’Orlando, avec 22 franchises : les huit premières de chaque conférence, plus six autres, qui comptent moins de six victoires de retard sur le huitième de leur conférence (Pelicans, Blazers, Spurs, Kings et Suns à l’Ouest, et les Wizards à l’Est). Et ESPN a révélé de nouveaux détails sur cette reprise très attendue.

Pas de joueurs évoluant à l’étranger

Notamment ce qu’il se passerait en cas de blessure, ou si un joueur contracte le coronavirus. Les franchises pourraient alors avoir la possibilité de recruter. Mais à certaines conditions, alors que la NBA et le syndicat des joueurs doivent encore négocier à ce sujet la semaine prochaine. Les potentielles recrues devraient avoir été sous contrat en NBA ou en G-League au cours de la saison. Ce qui exclurait donc les joueurs évoluant à l’étranger, mais aussi ceux qui attendaient une opportunité pour revenir dans la ligue, comme Jamal Crawford, JR Smith ou encore Nick Young. Reste aussi à régler le cas des joueurs disposant de "two-way contracts", qui évoluent en G League mais ont la possibilité de rejoindre une équipe NBA pendant 45 jours au cours de la saison. Des joueurs dont beaucoup de franchises aimeraient pouvoir disposer à Orlando en cas de blessure.