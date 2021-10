NBA : Les favoris déjà battus !

Golden State renverse les Lakers !



NBA / SAISON REGULIERE

Mardi 19 octobre 2021

Cela pourrait être l'affiche de la prochaine finale de la Conférence Est, mais en attendant le mois de juin, c'était l'affiche du match d'ouverture de la saison NBA. Les Milwaukee Bucks, champions en titre, recevaient les Brooklyn Nets, favoris pour le titre avec leur armée de stars, et ce sont les Bucks qui l'ont emporté 127-104. Les joueurs du Wisconsin, qui ont reçu leur bague (la première depuis 50 ans pour la franchise) et vu la bannière de champion 2021 se hisser au plafond du Fiserv Forum avant la rencontre, ont largement dominé leurs adversaires (privés de Kyrie Irving, écarté du groupe car non vacciné contre le coronavirus) et ont mené de la deuxième à la dernière minute. A la fin du premier quart, les Bucks menaient déjà 37-25. Les Nets sont parvenus à revenir à -5, mais Milwaukee a a réussi à reprendre de l'avance, pour finalement rentrer aux vestiaires sur le score de 66-59.Sur la lancée de son immense saison dernière, Giannis Antetokounmpo n'a pas manqué ses débuts, inscrivant 32 points (12 sur 25 aux tirs), prenant 14 rebonds et délivrant 7 passes décisives. Khris Middleton et Pat Connaughton l'ont bien aidé, avec 20 points chacun. En face, Kevin Durant a bien commencé sa saison aussi, avec 32 points (13 sur 25 aux tirs), 11 rebonds et 4 passes. James Harden a ajouté 20 points, 8 rebonds et 8 passes et Patty Mills 21 points grâce à un parfait 7/7 à 3 points. En revanche, à part l'Australien, les joueurs du banc se sont peu montrés, avec seulement 4 points au total. Les deux équipes auront droit à un autre gros match pour poursuivre la saison : Brooklyn ira à Philadelphia vendredi et Milwaukee à Miami jeudi.Avec leur recrutement de stars très expérimentées (Westbrook, Anthony, Jordan, Rondo, Howard...), les Los Angeles Lakers sont considérés comme les favoris de la Conférence Ouest, et ils passaient un gros test face à Golden State, qui devrait redevenir un poids lourd de la Conférence lorsque Klay Thompson fera son retour, en novembre a priori. Et le test n'a pas été concluant pour LeBron James et ses hommes, qui ont été renversés en fin de match et se sont inclinés 114-121 au Staples Center. Dans ce match assez serré où aucune équipe n'a compté plus de douze points d'avance, ce sont les Lakers qui ont mené le plus souvent, portés par leur duo LeBron James - Anthony Davis à respectivement 34 points (13 sur 23 aux tirs), 11 rebonds et 5 passes, et 33 points (15 sur 26 aux tirs) et 11 rebonds.Si James et Davis ont brillé, cela n'a pas été le cas de Russell Westbrook, qui doit être la troisième superstar du "Big Three" des Lakers, et qui a marqué 8 points (4 sur 13 aux tirs dont 0/4 à 3pts), pris 5 rebonds et délivré 4 passes en 35 minutes. Insuffisant... "J'ai dit à Russ de rentrer chez lui et de regarder une comédie. Il faut qu'il sourie, qu'il ne soit pas si dur avec lui-même", a révélé LeBron James après le match. Vendredi, les Lakers auront droit à un match revanche contre ceux qui les ont éliminés en play-offs, Phoenix. De leur côté, les Warriors de Jordan Poole (20pts) et Nemanja Bjelica (15pts, 11rebds), parfaits lieutenants de Curry ce mardi, recevront les Clippers jeudi.- Brooklyn Nets : 127-104Los Angeles Lakers -: 114-121>>> Sekou Doumbouya (LAL) n'a pas joué, sur décision du coach