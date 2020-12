NBA : Les enseignements de la pré-saison

Une dernière soirée sans match NBA et la saison régulière reprendra ses droits. Après une dizaine de jours dédiés à la pré-saison, les franchises NBA ont un peu de repos pour faire le point avant d'attaquer les choses sérieuses. Si le bilan de ces matchs amicaux est toujours anecdotique, 75% de victoire pour New York et Chicago, aucun succès pour Milwaukee, les Clippers et Boston; sur le terrain, il est possible de tirer quelques leçons de ces répétitions générales. Lors de ces rencontres, les remplaçants ont été largement sollicités pour permettre d'identifier les joueurs coupés pour ne pas dépasser le nombre limite de joueurs sous contrat. Ca a malheureusement été le cas du Français Axel Toupane qui ne va pas défendre les couleurs des Warriors cette saison.

Déménagement et révélation

A Golden State justement, Stephen Curry a retrouvé du rythme. Après une longue absence, le meneur est bien de retour. Ses 29 points en tournant à 46% à 3 points contre Sacramento prouvent qu'il faudra compter sur l'ancien MVP cette saison. Kevin Durant était aussi attendu après une saison blanche et il semblait avoir de bonnes sensations pour ses deux premières apparitions avec le maillot de Brooklyn : 20 points de moyenne en 25 minutes par match. Russell Westbrook a aussi découvert un nouvel environnement. A Washington, le meneur a d'abord été très actif pour conseiller ses nouveaux coéquipiers et il leur a ensuite montré la voie face à Detroit. Avec l'ancien de Houston, Bradley Beal et Thomas Bryant, les Wizards vont être dangereux dans la conférence est. A Charlotte, la pré-saison a été synonyme de coup dur avec la fracture à un doigt de Gordon Hayward, sa recrue phare de l'automne. Les Raptors ont eu l'occasion de digérer la délocalisation à Tampa Bay en affrontant le Heat qui a pu compter sur l'étonnant KZ Okpala. Et si le sophomore qui a marqué 24 points pour sa première titularisation était la prochaine sensation du Heat ?

Zion Williamson sur la bonne voie, les Lakers toujours là

Les futurs stars de la NBA ont d'ailleurs eu l'occasion de s'illustrer. Les rookies ont eu du temps de jeu et ils en ont profité. Le Français Killian Hayes a déjà été responsabilisé avec Detroit, Théo Maledon a été très juste du côté d'OKC, Isaac Okoro a inscrit un shoot au buzzer pour Cleveland face à Indiana et LaMelo Ball a régalé avec son jeu de passe. Dans la famille Ball toujours, Lonzo semble avoir passé un cap du côté de New Orleans où son association avec Zion Williamson est plus prometteuse que jamais. L'ancien numéro 1 de la draft semble encore plus affûté et adroit que l'an passé. Avec quatre victoires en quatre matchs, les Lakers n'ont même pas lâché un match de pré-saison grâce à un effectif renforcé par Dennis Schroder et Marc Gasol. De bon augure avant le derby de Los Angeles qui va lancer la saison ce mardi.