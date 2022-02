NBA : Les contres de Rudy Gobert vont permettre de réhabiliter le terrain de son enfance !

Gobert : "Une façon de rendre à ma ville d'origine"

Depuis la fin d'année 2020, Rudy Gobert prend encore plus de plaisir lorsqu'il contre l'un de ses adversaires, séduit par l’idée que ses contres réussis puissent contribuer à la transformation positive de la société. Avec plus de 50 contres à son actif depuis le début de la saison à domicile, la cagnotte mise en place par Yop continue de grimper. Lors de cette saison sportive, les fonds remis à la Rudy's Kids Foundation seront reversés à l’association Etendard, association qui favorise la création et l'animation de programmes éducatifs fondés sur une pratique du sport et des arts créatifs. Le projet ? Remettre en état le terrain d'enfance de Rudy Gobert, à Saint-Quentin !



« Nous souhaitons encourager les jeunes à suivre leur propre chemin, leur dire que tout est possible et qu’il n’y a pas de limite. En NBA, on voit des joueurs qui ont commencé dans des petits clubs et deviennent All Star comme Rudy Gobert. En faisant revivre ce terrain sur lequel il a passé son enfance, Rudy offre à tous les jeunes saint-quentinois la possibilité de jouer, progresser et, qui sait, devenir aussi de grands champions », se réjouit Bérangère Elan, Head of Marketing Yoplait France.



Cette perspective d'améliorer le quotidien des enfants de cette ville de Saint-Quentin où il est né réjouit le Pivot des Jazz : « Quand tu sais que c'est pour une bonne cause et que cela va sûrement impacter le futur des jeunes, il y a une motivation différente par rapport à la simple motivation de compétiteur. Je remercie YOP pour son soutien. Ce projet de terrain de basket me tient particulièrement à cœur pour contribuer à favoriser le destin de nombreux jeunes de Saint-Quentin. C’est aussi pour moi une façon de rendre à ma ville d’origine et évidemment au basket. »

Des challenges pour faire monter les dons !

Nouveauté 2022 : Rudy Gobert pourra compter sur le renfort d’anciens joueurs NBA pour faire monter le compteur de dons toujours plus haut. Les joueurs concernés devront ainsi se prêter à un challenge de paniers à trois points dans un temps défini. Si le challenge est réussi, les contres de Rudy Gobert réalisés lors de certains matchs symboliques de la saison pourront ainsi être multipliés par 5 ! Le nom du premier joueur à se prêter au jeu est aujourd’hui révélé : il s’agit de Ian Mahimni, ancien pivot NBA et ami de Rudy. Son challenge pourrait avoir lieu dans les prochains jours, à l’issue du All Star Game, pour booster la cagnotte des contres réussis par Rudy à Cleveland !