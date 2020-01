NBA : Les Clippers sur le fil à Dallas

On n'arrête plus les Clippers ! Vainqueurs de Cleveland, Orlando et New Orleans ces derniers jours sans perdre le moindre match, les Californiens ont enchaîné un quatrième succès, mardi soir à Dallas (110-107) lors du seul match au programme au lendemain du riche MLK Day. Privé de Paul George, le quatrième de la Conférence Ouest a dû attendre jusqu'aux tous derniers instants pour écarter définitivement les Mavericks alors qu'il avait pourtant compté douze points d'avance dans le troisième quart-temps. Les Clippers ont alors pu compter sur un Landry Shamet très inspiré derrière la ligne (5 sur 8) et décisif dans le money time, là aussi sur deux shoots longue distance. Rien de surprenant de la part de celui qui n'a pris que des tirs à trois points dans ce match. Même si la franchise de L.A a dû faire preuve de patience avant d'avoir le dernier mot, les Clippers de Kawhi Leonard ont donc pris le dessus au Texas sur les Mavs de Luka Doncic.

Dallas perd Powell

Un duel très attendu qui n'a pas vraiment trouvé son vainqueur, dans la mesure où les deux stars ont toutes les deux inscrit 36 points. Certes, le Slovène s'est montré légèrement plus adroit (12 sur 26 contre 12 sur 29 pour son adversaire) que l'ancien joueur des Spurs, d'autant qu'il est passé tout près d'un nouveau triple-double (39 points, 10 rebonds, 9 passes). La victoire s'est donc jouée ailleurs et notamment sur la défaillance de Kristaps Porzingis (10 points à 4 sur 17) quand Lou Williams (davantage que Montrezl Harrell) s'est encore montré très précieux, avec 16 points inscrits en sortie de banc. Dallas n'a pas non plus été servi par la chance mardi, puisque les Mavericks ont rapidement perdu l'un de leurs titulaires Dwight Powell, victime d'une rupture du tendon d'Achille. Sa saison est terminée. Sale soirée pour Dallas.



NBA - SAISON REGULIERE

Mardi 21 Janvier 2020

Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers : 107-110