NBA : Les Clippers se reprennent, Milwaukee écrase Miami

Paul George paces the @LAClippers win vs. MIN with 18 PTS, 4 3PM! #KiaTipOff20

Lou Williams: 20 PTS, 5 AST

Serge Ibaka: 16 PTS, 8 REB pic.twitter.com/dj2yIlqav5



— NBA (@NBA) December 30, 2020

LA STAT DE LA NUIT



An NBA record 12 different @Bucks players knocked down a 3 in the win vs. MIA! pic.twitter.com/pqR8hNSDLC

— NBA (@NBA) December 30, 2020

L'HOMME DE LA NUIT



Nikola Jokic moves into 9th all-time in career triple-doubles and passes Fat Lever for the most in @nuggets franchise history!

26 PTS | 11 REB | 12 AST pic.twitter.com/S9J6NM5M6H



— NBA (@NBA) December 30, 2020

LE FRANCAIS DE LA NUIT



For the first time in Magic history...😎 pic.twitter.com/OmheQffaLo

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) December 30, 2020

LE TOP 10 DE LA NUIT

BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Mercredi 30 décembre 2020

Balayés trois jours plus tôt au Staples Center par Dallas (124-73), les Clippers, devenus le temps d'un soir la risée de la NBA, étaient attendus au tournant pour leur retour sur les parquets, mardi soir de nouveau à domicile, face à Minnesota., nettement battus (124-101) dans la Cité des Anges par le leader de la Conférence Ouest, qui a tenu à tout de suite remettre les pendules à l'heure. Paul George, qui avait assuré que cette déculottée de dimanche face aux Mavericks n'était rien d'autre qu'un accident, a notamment pris les choses en main, avec 18 points marqués. Les Clippers ont également pu compter sur l'inévitable sixième homme de luxe Lou Williams, meilleur marqueur de son équipe (20 points) en ne passant pourtant que 20 minutes sur le parquet. La claque est oubliée.Il a plu des tirs primés toute la soirée sur la tête du Heat. Bourreau mardi du finaliste de la saison dernière, pulvérisé chez lui (144-97) par Giannis Antetokounmpo (9 points, 6 passes, 6 rebonds) et les siens,, avec 29 shoots longue distance qui ont fait mouche dans cette revanche des play-offs de la saison dernière. Depuis l'année dernière, ce record était propriété d'Houston, qui avait rentré 27 tirs à trois points contre Phoenix le 7 avril 2019. Les hommes du Wisconsin, passés totalement au travers dans ce domaine deux jours plus tôt (7 sur 38) et qui n'avaient jamais dépassé les 22 paniers à trois points, ont fait mieux dans cette partie qu'ils ont survolée du début à la fin grâce notamment à Khris Middleton (25 points) et Jrue Holiday (24 points), venus tous deux se mettre bien évidemment au diapason (4 sur 5 pour le premier, 6 sur 10 pour le second) de cette soirée où les paniers à trois points semblaient tomber de partout. Pour la petite histoire, le 28eme tir à trois points marqué par les Bucks dans cette partie et synonyme de nouveau record a été marqué par Sam Merrill sur son seul shoot du match.La veille, il avait déjà fait très fort. Mais Nikola Jokic n'aime rien de plus que de dépasser toujours les limites. Vingt-quatre heures après être devenu le premier pivot depuis le légendaire Wilt Chamberlain en 1968 à compiler 18 passes dans un match,Auteur de 26 points, 12 passes et 11 rebonds, mardi sur le parquet de Sacramento, Jokic a réussi son troisième triple-double déjà cette saison (en quatre matchs). Il a surtout, puisque le recordman de l'histoire de la franchise jusque là Fat Lever s'était arrêté, lui, à 43 triples-doubles. Paradoxalement, cette nouvelle performance XXL de sa superstar, désormais 9eme au classement des roi du triple-double, n'a pas empêché Denver et son meilleur marqueur du soir Michael Porter Jr (30 points, 10 rebonds) de connaître face aux Kings sa troisième défaite de la saison (125-115).Nettement en deçà (14 points en 32 minutes, 5 sur 11 aux tirs, dont 2 sur 6 à trois points, 1 rebond, 2 passes, 2 interceptions) de ce qu'il est capable d'apporter à son équipe et, surtout, de ses stats habituelles, mardi soir sur le parquet du Thunder, Evan Fournier ne retiendra pas un grand souvenir de sa prestation individuelle. En revanche, comme pour tous les joueurs du Magic, l'arrière français d'Orlando se rappellera peut-être longtemps de cette soirée quiAu-delà de tout cela, ce succès de Nikola Vucevic (28 points, 10 rebonds) et du Magic aux dépens d'OKC et d'un autre Frenchy Théo Maledon (7 points en 20 minutes, 1 rebond, 3 passes)Toujours invaincus (4 victoires, 0 défaite) après leurs quatre premières sorties - ce qui ne leur était jamais arrivé -Cleveland -: 89-95>>> Stats de Frank Ntilikina (NYK) : 16 minutes, 5 points (2 sur 5 aux tirs, dont 1 sur 3 à trois points), 3 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 1 ballon perdu, 2 fautesDetroit -: 106-116>>> Stats de Kylian Hayes (DET) : 17 minutes, 0 point (0 sur 4 aux tirs, dont 0 sur 2 à trois points), 1 passe, 2 ballons perdus>>> Stats de Sekou Doumbouya (DET) : 10 minutes, 9 points (2 sur 4 aux tirs, dont 1 sur 1 à trois points), 2 rebonds, 1 fauteIndiana -: 111-116- Toronto : 100-93Washington -: 107-115Miami -: 97-144Oklahoma City -: 107-118>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 20 minutes, 7 points (2 sur 6 aux tirs, dont 1 sur 5 à trois points), 1 rebond, 3 passes, 2 ballons perdus, 2 fautes>>> Stats d'Evan Fournier (ORL) : 32 minutes, 14 points (5 sur 11 aux tirs, dont 2 sur 6 à trois points), 1 rebond, 2 passes, 2 interceptions, 4 ballons perdus, 4 fautes- Minnesota : 124-101>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 24 minutes, 7 points (2 sur 6 aux tirs, dont 1 sur 4 à trois points), 5 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 ballon perdu, 3 fautes- New Orleans : 111-86- Denver : 125-115