Depuis leur arrivée dans la bulle du Disney World d'Orlando, où la saison NBA a redémarré le 30 juillet dernier, les Clippers, candidats au titre de champion, ont d'abord fait parler d'eux en raison de l'escapade très commentée de Lou Williams, qui a fait une halte dans un club de strip-tease d'Atlanta et a dû ensuite se remettre en quarantaine, mais aussi pour l'attitude de Patrick Beverley et Paul George, qui ont moqué Damian Lillard après ses deux lancers francs ratés face à eux et déclenché l'ire du meneur des Blazers, qui s'est ensuite vengé sur les Sixers et les Mavericks (51 et 61 points). Sur le parquet, les hommes de Doc Rivers, après leur revers inaugural contre leurs voisins des Lakers, ont signé des succès contre la Nouvelle-Orléans, Dallas et Portland, mais se sont inclinés contre deux des équipes les plus en forme de la bulle, les Nets et surtout les (toujours) invaincus Suns. En donnant l'impression ne pas se livrer à 100% et en reposant certaines de leurs forces vives, à l'image de Kawhi Leonard contre les Blazers. Mais mercredi soir, pour le choc face aux Nuggets, avec en vue la deuxième place de la conférence Ouest, le héros des derniers play-offs était bien là, et a même signé 26 points, assortis de 5 rebonds et 3 passes lors de cette victoire 111-124.

"On sait ce qui est en jeu et pourquoi on est là" Paul George





Et c’est son acolyte "PG" qui a terminé meilleur marqueur (27 points), avant de confier que l’heure n’était pas encore aux célébrations dans le vestiaire des Angelenos, qui ont également pu compter sur un Williams en forme (23 points et 7 passes). "On sait ce qui est en jeu et pourquoi on est là", a déclaré George, Leonard confirmant que la priorité était que tout le monde soit en forme. Car après un dernier match de saison régulière sans enjeu contre le Thunder, ce sont les Mavericks qui vont se dresser face à eux au premier tour des play-offs. "Aujourd’hui, on dirait que le classement ne compte pas", avoue l’ancien Raptor, qui se méfie de ces très offensifs Texans. Mais ce n’est que le début de l’histoire pour cette franchise qui n’a jamais atteint les finales de conférence, et compte bien réparer cet impair cette saison, dans le sillage de ses deux superstars.

NBA : Les Clippers valident leur deuxième place