NBA : Les Celtics font de la place dans leur effectif

A 27 ans, seulement, Noah Vonleh a déjà pas mal bourlingué en NBA, et cet ancien "lottery pick" était parvenu à convaincre les Celtics juste avant le début de saison. Après une saison passée en Chine, il avait profité de la grave blessure de Danilo Gallinari pour trouver une place au bout du banc de Boston. Barré par Al Horford et Robert Williams III, Vonleh n'a pas beaucoup vu le terrain, et ses dirigeants viennent carrément de l'échanger.

Vonleh prend ainsi la direction des Spurs, qui se sépare de Gorgui Dieng pour lui faire de la place. Le pivot sénégalais était l'un des deux trentenaires de l'équipe de San Antonio, et même s'il jouait peu, il apportait tout son expérience au jeune groupe de Gregg Popovich. Mais comme les Celtics, les Spurs n'entendent pas conserver Vonleh puisqu'ils vont le couper d'ici samedi. Pourquoi ? Tout simplement parce que son contrat sera garanti pour toute la saison à partir de samedi.

Une belle économie pour les C's

Pour les Celtics, comme pour les Spurs, cet échange n'a donc aucun intérêt sportif, et le but est de faire des économies, et de libérer une place pour une éventuelle recrue. Pour Boston, l'économie n'est pas négligeable puisque ce départ leur évitera de verser sept millions de dollars supplémentaires en "luxury tax". C'est un impôt que verse chaque année les équipes qui dépassent la limite haute du "salary cap".

Depuis jeudi, les trente franchises peuvent signer des joueurs pour des contrats de 10 jours, et on ne serait pas étonné que les Celtics et les Spurs testent des joueurs, à la recherche de la perle rare pour la deuxième partie de saison.