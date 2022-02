NBA : Les Celtics donnent la leçon, 50 points pour Antetokounmpo

L’affiche de la nuit : Philadelphia - Boston

Mais qui arrêtera les Boston Celtics ? Les hommes d’Ime Udoka ont frappé un grand coup mardi soir en allant écraser les Philadelphia 76ers dans leur salle. Ils se sont imposés 87-135, soit le plus gros écart de l’histoire entre les deux franchises, qui s’affrontaient pour la 457eme fois ! Il n’y a pas eu le moindre suspense dans cette partie, où les Celtics ont mené de bout de bout. Ils comptaient dix points d’avance à la fin du premier quart et 27 à la mi-temps, grâce notamment àJaylen Brown qui a inscrit 26 de ses 29 en première mi-temps. Boston a remporté les deux derniers quarts de 16 et 5 points et l’écart a grimpé jusqu’à +51 ! Une véritable leçon de basket. Jayson Tatum a inscrit 28 points et pris 12 rebonds, alors qu’en face, Joel Embiid a dû se contenter de 19 points, 6 rebonds et 6 passes. Cela faisait pourtant 31 matchs que le pivot camerounais avait marqué au moins 25 points !

Le MVP de la nuit : Giannis Antetokounmpo

Et dire qu’il n’avait pas joué la veille contre Portland en raison d’une douleur à la cheville gauche… Giannis Antetokounmpo était en grande forme mardi lors de la victoire de Milwaukee sur Indiana (128-119) ! Le Grec a inscrit 50 points, à 17 sur 21 aux tirs et 14 sur 18 aux lancers-francs. Il s’agit de son record de la saison, et il échoue seulement à deux points de son record en carrière. Si les Pacers d’un excellent Buddy Hield (36pts à 8/12 à 3pts, record de sa saison) ont mené au début du match et une fois au milieu du deuxième quart-temps, les Bucks ont ensuite fait parler leur talent, même s’ils ne menaient que d’un point à quelques minutes de la fin du troisième quart. C’est la quatrième fois de sa carrière que Giannis Antetokounmpo marque 50 points, mais la victoire lui importait bien plus. « C’est un sentiment sympa de marquer 50 points, c’est un truc dont on se souvient pour toujours, mais je retiens plus la victoire. Je veux gagner des matchs. On a encore un match jeudi (contre Philadelphia, ndlr) et on veut finir sur une bonne note avant le All Star Break », a confié l’ancien MVP.

Le flop de la nuit : Miami

Le leader de la Conférence Est est tombé ! Miami s’est incliné à domicile contre Dallas, cinquième de l’Ouest, sur le score de 99-107. Le Heat a pourtant été devant pendant une grande partie du match et menait de treize points un peu avant la mi-temps. Mais les Mavs ont réussi un grand troisième quart (19-30) pour revenir au score, avant de confirmer dans le dernier (21-26). Cinq joueurs de Dallas ont fini avec au moins 12 points : 12 pour Davis Bertans, 14 pour Dorian Finney-Smith, 19 pour Jalen Brunson et Maxi Kleber et 21 pour Luka Doncic, également auteur de 10 rebonds et 6 passes. Les Floridiens, qui restaient sur cinq victoires de suite, ont pu compter sur les 29 points et 10 rebonds de Jimmy Butler et les 21 points et 12 rebonds de Bam Adebayo, mais cela n’a pas suffi. Ils sont désormais à égalité avec Chicago en tête du classement.

Le Français de la nuit : Nicolas Batum

Seulement deux Français ont joué ce mardi, et Nicolas Batum s’est montré bien meilleur que Frank Ntilikina. Même si les Clippers se sont inclinés 103-96 en craquant dans les dernières minutes à Phoenix, qui enchaîne une sixième victoire de suite, ils ont pu compter sur un « Batman » à 18 points (son meilleur score depuis son carton à 32 points contre Indiana le 17 janvier), 7 rebonds et 2 contres. Il termine deuxième meilleur marqueur de son équipe derrière Marcus Morris Jr, et a surtout dépassé la barre des 10 000 points en carrière ! « C’est seulement 10 000 points, d’autres en sont à 30 000. Je ne sais pas comment ils font, c’est fou. En tout cas, c’est un accomplissement, c’est une bonne chose à mettre sur le CV », a souri le Français.



NBA / SAISON REGULIERE

Mardi 15 février 2022

Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers : 124-116

>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) n'a pas joué, sur décision du coach



Miami Heat - Dallas Mavericks : 99-107

>>> Stats de Frank Ntilikina (DAL) : 4 minutes de jeu, 3 points (1/2 aux tirs dont 1/2 à 3pts), 1 passe



New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies : 109-121

>>> Killian Tillie (MEM) n'a pas joué, sur décision du coach

>>> Yves Pons (MEM) n'était pas dans le groupe



Phoenix Suns - Los Angeles Clippers : 103-96

>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 25 minutes de jeu, 18 points (7/14 aux tirs dont 4/8 à 3pts), 7 rebonds, 1 passe, 1 interception, 2 contres



Philadelphia 76ers - Boston Celtics : 87-135

Milwaukee Bucks - Indiana Pacers : 128-119

Minnesota Timberwolves - Charlotte Hornets : 126-120 ap