NBA : Les Bucks tombent, Portland n'y arrive plus

Avec Brooklyn - Phoenix, il s'agissait du choc de la nuit. Atlanta recevait Milwaukee dans un match du haut de tableau de la Conférence Est, et ce sont les Hawks qui l'ont emporté, sur le score de 111-104, face à des Bucks qui restaient pourtant sur deux victoires convaincantes contre Philadelphia. Si Atlanta a dominé le premier quart-temps, ce sont néanmoins les joueurs du Wisconsin qui ont mené pendant la majorité du match, avec une avance ayant grimpé jusqu'à +11 au début du troisième quart. A l'entrée du dernier quart, ils menaient encore de dix points, mais les Hawks ont alors entamé leur come-back.

Grâce à un 4-0 puis un 5-0, ils sont revenus à 82-79, puis un tir à 3 points de Lou Williams les a faits passer devant à 6'59 de la fin (85-84). Milwaukee est resté dans le coup une minute, avant d'encaisser un 16-3 qui s'est avéré rédhibitoire. Malgré un Giannis Antetokounmpo à 31 points et 14 rebonds, Milwaukee doit s'incliner pour la 23eme fois de la saison et se retrouve à trois matchs et demi du leader, Brooklyn. De son côté, Atlanta a pu compter sur les 32 points de Bogdan Bogdanovic et les 20 de Kevin Huerter, et voici les Hawks quatrièmes, à égalité avec New York.

Portland perd encore et envoie officiellement Utah en play-offs



Rien ne va plus à Portland, qui a encaissé sa quatrième défaite de suite à domicile et sa neuvième défaite en onze matchs ce dimanche. Deux jours après leur premier affrontement, Memphis est de nouveau venu s'imposer au Moda Center : 120-113. Les Grizzlies, qui l'avaient emporté sur le fil vendredi (128-130), ont cette fois dominé quasiment toute la rencontre, comptant une avance de seize points au milieu du deuxième quart. Portland est revenu à -2 à 9'32 de la fin, mais Memphis a immédiatement ré-enclenché la marche avant, avec un 7-0, pour aller s'imposer assez tranquillement. Ja Morant termine avec 28 points et 8 rebonds, et CJ McCollum avec 27 points. Grâce à ce succès, les Grizzlies reviennent à seulement un demi-match de leur adversaire du soir, et cette défaite des Blazers permet à Utah de devenir officiellement la première équipe qualifiée pour les play-offs.

Washington et Indiana enchaînent



Les Wizards ne s'arrêtent plus et ils sont plus que jamais en lice pour le play-in ! Face à Cleveland, ils ont enchaîné une huitième victoire d'affilée, sur le score de 119-110. Les Cavaliers ont mené la rencontre jusqu'à la moitié du dernier quart, mais avec seulement sept points d'avance (90-97), et Washington est revenu à égalité à 7'46 de la fin (97-97). Le score a été serré jusqu'à 108-108, à 2'45 du buzzer, avant que Washington ne signe un 9-0 et s'impose sans trop trembler.

Bradley Beal finit avec 33 points et 6 rebonds et Russsell Westbrook avec 14 points, 5 rebonds et 11 passes pour les Wizards, dixièmes, alors que les 28 points et 9 passes de Darius Garland n'ont pas suffi à Cleveland, treizième. Juste devant la franchise de la capitale, on retrouve Indiana, qui a remporté son troisième match de suite, sur le parquet d'Orlando (112-131). Les Pacers ont mené quasiment de bout en bout, et ont frappé un grand coup dans le troisième quart, remporté 41-20. Le Magic n'a jamais eu l'espoir de revenir, malgré les 20 points de Dwayne Bacon. Malcolm Borgdon finit avec 24 points, 8 rebonds et 9 passes pour les Pacers.

Golden State fait craquer Sacramento



Le dernier match de la nuit proposait un derby californien entre Golden State (10eme) et Sacramento (12eme), et les Warriors ont gagné 117-113, dans la douleur. Ce sont en effet les Kings qui ont dominé la majorité du match, mais jamais de plus de neuf points, et ils menaient encore 111-110 à 1'55 de la fin. Mais Kelly Oubre Jr puis Draymond Green ont permis aux Warriors de passer devant (111-114), puis Tyrese Haliburton a remis les Kings à -1 (113-114), avant que trois lancers-francs de Stephen Curry ne scellent la victoire de Golden State dans les dix dernières secondes. Curry, sur son incroyable lancée, finit avec 37 points et 7 rebonds. Le trio de Sacramento Buddy Hield (25pts) - Tyrese Haliburton (24pts) - Harrison Barnes (23pts) a brillé, mais il manquait un petit quelque chose pour s'imposer. Sacramento est désormais à six matchs et demi du play-in, alors qu'il lui reste douze matchs à jouer.





BASKET - NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 25 avril 2021

Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies : 113-120

>>> Killian Tillie (MEM) n'a pas joué, sur décision du coach



Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks : 111-104

>>> Axel Toupane (MIL) n'a pas joué, sur décision du coach



Washington Wizards - Cleveland Cavaliers : 119-110

Orlando Magic - Indiana Pacers : 112-131

Golden State Warriors - Sacramento Kings : 117-113