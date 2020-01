NBA : Les Bucks entre plaisir et perfection

Une session d’entraînement à Paris pour la meilleure équipe de la Ligue ? Avouez que cela n’arrive pas tous les jours. Après Charlotte mercredi, c’était au tour de Milwaukee d’être scruté par les journalistes et photographes, à un peu plus de 24h du NBA Paris Game. Pendant 30 minutes, et un même un peu plus pour Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez, les Bucks ont travaillé sur le parquet de l’AccorHotels Arena, mêlant exercice de tirs, lancers-francs et opposition à cinq contre cinq.

Bercy à l’heure NBA

Tout comme Malik Monk et Nicolas Batum, les joueurs de la franchise du Wisconsin ont ensuite répondu aux questions de la presse, venue du monde entier pour couvrir l’évènement : le premier match de saison régulière sur le sol tricolore. « La NBA est quelque d’énorme aux Etats-Unis et elle grandit aussi en Europe. On adore être ici, c’est une expérience formidable pour nous » lance d’emblée Pat Connaughton, visiblement conquis de ce passage à Paris. « On profite juste d’être ici, on a passé de très bons moments déjà avec mes coéquipiers (visite du Parc des Princes mercredi) enchaîne de son côté Kris Middleton, sourire aux lèvres. Et qui dit match délocalisé dit match dans une nouvelle enceinte. Et visiblement, l’AccorHotels Arena est du goût de George Hill : « C’est une superbe salle ! ».

« Le MVP est de retour en Europe »

Mais celui qui parle le mieux de cet évènement, c’est Mike Budenholzer. Affable et détendu comme à son habitude, le boss des Bucks est lui aussi très heureux d’être dans la capitale française. « Jouer un match de saison régulière à l’étranger, c’est une grande interrogation. Mais pour notre sport, pour la Ligue et pour les fans, c’est génial d’avoir de telles équipes pour ce match. Il y aura plein de grands joueurs, des All-Stars. C’est un bel hommage pour les joueurs, et notamment les joueurs internationaux comme Giannis. Le MVP est de retour en Europe pour disputer un match de saison régulière. Pour les Bucks et pour Giannis, c’est cool. »

Cool comme l’ambiance régnant sur le parquet. Entre plaisir et perfection, la franchise numéro 1 de la NBA (39v - 6d) ressemble à une grande famille, où chacun tire dans le même sens. On n’a pas compté les fous rires déclenchés sur le terrain par les frasques de Giannis Antetokounmpo, visiblement de très bonne humeur pour son retour sur le vieux-continent, ou encore les taquineries de Brook Lopez, véritable leader par l’exemple sur le parquet. Mais au fait, les Bucks sont-ils aussi populaires en France qu’à Milwaukee ? Le mot de la fin revient à George Hill : « Oui, les gens me reconnaissent dans la rue (rires) ! Et c’est un peu surprenant je dois dire (sourires). »