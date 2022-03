NBA : Les Bucks en patrons, les Suns au buzzer

L’affiche de la nuit : Chicago - Milwaukee

Le MVP de la nuit : Cameron Johnson

Le flop de la nuit : Utah

Le Français de la nuit : Evan Fournier

Après trois défaites de suite, Chicago espérait se relancer en recevant le champion en titre, Milwaukee. C’est raté. Les Bucks sont venus s’imposer 112-118 au United Center et comptent désormais le même bilan que les Bulls (39 victoires -25 défaites). Les joueurs de l’Illinois, emmenés par un Zach LaVine à 30 points et 8 rebonds et un DeMar DeRozan à 29 points et 5 passes, sont bien revenus dans le match, après un début compliqué. Menés de quatorze points au milieu du deuxième quart, ils en comptaient huit d’avance au début du dernier quart.Giannis Antetokounmpo termine quant à lui avec 34 points et 16 rebonds et Khris Middleton avec 22 points et 7 passes. Les Bucks sont prêts pour le choc contre Phoenix dimanche !Offrir la victoire à son équipe au buzzer sur un tir à 3 points tout en battant son record de points en carrière ! Telle est la fabuleuse soirée vécue par Cameron Johnson vendredi. Au lendemain de son 26eme anniversaire, l’ailier fort de Phoenix a permis aux Suns (toujours privés de Booker et Paul) de l’emporter 115-114 contre New York. Alors que le score était de 112-114 en faveur des Knicks, Alex Burks a manqué son deuxième lancer-franc à sept secondes de la fin, Mikal Bridges a pris le rebond, et a transmis à Cameron Payne, qui a donné à l’autre Cameron de l’équipe, qui a pris sa chance à deux mètres de la ligne à 3 points, et a donc donné la victoire aux Suns.Les Knicks de Julius Randle (25pts et RJ Barrett (20pts) pourront s’en mordre les doigts, car ils menaient encore de quatorze points au début du dernier quart. L’exclusion de Randle en fin de troisième quart, pour avoir bousculé Cam Johnson, a sans doute changé beaucoup de choses.Utah avait remporté ses trois matchs depuis le All Star break, mais le Jazz a subi un gros coup d’arrêt en Louisiane, en s’inclinant 124-90 face aux Pelicans, qui décrochent leur quatrième victoire de suite.Brandon Ingram (29pts, 8rbds, 6pds) et CJ McCollum (24pts, 5rbds) se sont régalés. Aucun joueur du Jazz n’a dépassé les 14 points (5/18 pour Donovan Mitchell) lors de cette soirée à vite oublier, où Utah n’a rentré que 34,8% de ses tirs. Il faudra se reprendre dimanche à Oklahoma City…Même si New York s’est incliné à la dernière seconde à Phoenix, Evan Fournier, qui n’était pas sur le terrain au moment du tir de Cameron Johnson (il est sorti à 16 secondes de la fin) a tout de même livré un match correct,- Indiana Pacers : 111-106>>> Stats de Killian Hayes (DET) : 21 minutes de jeu, 3 points (1/6 aux tirs dont 1/2 à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 4 rebonds, 4 passes, 1 interception, 1 contre, 1 ballon perdu, 2 fautesWashington Wizards -: 114-117>>> Joel Ayayi (WAS) n'était pas dans le groupe>>> Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) n'a pas joué, sur décision du coach- Utah Jazz : 124-90>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 25 minutes de jeu, 10 points (4/4 aux tirs dont 0 tir à 3pts, 2/6 aux lancers-francs), 11 rebonds, 1 passe, 1 interception, 1 ballon perdu, 1 fauteOklahoma City Thunder -: 101-138>>> Stats de Théo Maledon (OKC) : 25 minutes de jeu, 8 points (2/10 aux tirs dont 1/6 à 3pts, 3/3 aux lancers-francs), 4 rebonds, 1 interception, 2 ballons perdus, 2 fautes>>> Stats d'Olivier Sarr (OKC) : 16 minutes de jeu, 5 points (2/2 aux tirs dont 0 tir à 3pts, 1/2 aux lancers-francs), 4 rebonds, 1 interception, 1 ballon perdu, 2 fautes- New York Knicks : 115-114>>> Stats d'Evan Fournier (NYK) : 36 minutes de jeu, 16 points (5/11 aux tirs dont 4/7 à 3pts, 2/3 aux lancers-francs), 1 rebond, 2 passes, 3 fautes- Cleveland Cavaliers : 125-119Chicago Bulls -: 112-118Toronto Raptors -: 97-103- Houston Rockets : 116-101