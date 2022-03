NBA : Les Bucks en champions, les Grizzlies stoppés

NBA / SAISON REGULIERE

Dimanche 6 mars 2022

- Indiana Pacers : 133-123>>> Joel Ayayi (WAS) n'était pas dans le groupe- Memphis Grizzlies : 123-112>>> Killian Tillie et Yves Pons (MEM) n'ont pas joué, sur décision du coachOklahoma City Thunder -: 103-116>>> Stats d'Olivier Sarr (OKC) : 20 minutes de jeu, 11 points (4/9 aux tirs dont 1/4 à 3pts, 2/2 aux lancers-francs), 9 rebonds, 1 interception, 2 contres, 3 ballons perdus, 2 fautes>>> Stats de Rudy Gobert (UTA) : 34 minutes de jeu, 12 points (5/8 aux tirs dont 0 tir à 3pts, 2/3 aux lancers-francs), 17 rebonds, 1 passe, 1 contre, 1 ballon perduLos Angeles Clippers -: 93-116>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 19 minutes de jeu, 7 points (2/10 aux tirs dont 1/5 à 3pts, 2/3 aux lancers-francs), 5 rebonds, 1 passe, 1 contre, 3 fautes>>> Stats d'Evan Fournier (NYK) : 29 minutes de jeu, 7 points (3/8 aux tirs dont 1/5 à 3pts, 0 lancer-franc tiré), 1 rebond, 1 passe, 1 contre, 1 faute- Toronto Raptors : 104-96- New Orleans Pelicans : 138-130 ap- Brooklyn Nets : 126-120- Phoenix Suns : 132-122Plus d'infos à venir...