NBA : Les Brooklyn Nets écrivent leur histoire

The Nets trailed by 21 points at halftime of tonight’s victory over Phoenix, marking the largest halftime comeback for the Nets since joining the NBA in 1976. pic.twitter.com/MuZNmPsWsZ

— NBA.com/Stats (@nbastats) February 17, 2021

Harden a livré une prestation impressionnante

Le quatre à la suite pour Brooklyn

Brooklyn n'avait jamais connu cela. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans le cadre de la saison régulière de NBA, les Nets ont bel et bien eu le dernier mot, du côté de la Talking Resort Arena de Phoenix, contre les Suns (124-128). Pourtant, au vu de la physionomie de la rencontre, la victoire était bien loin d'être acquise. En effet,Un écart particulièrement impressionnant de +21 qui a donc été comblé. Il s'agit tout bonnement du plus grand retour de la franchise basée dans l'arrondissement de Brooklyn à New York au retour des vestiaires, après avoir été autant mené de la sorte lors d'une mi-temps, depuis son arrivée en NBA, en 1976.A noter également que, juste avant la pause, l'écart entre les deux formations était même monté jusqu'à +24 (73-49). Finalement, les visiteurs, privés toutefois de deux de leurs trois stars, à savoir Kevin Durant et Kyrie Irving, ont donc refait progressivement leur retard, pour ensuite passer, de manière définitive, devant leurs adversaires, au niveau du score, juste avant le buzzer final.Le basketteur a terminé meilleur marqueur de sa franchise, mais également meilleur marqueur de cette rencontre, avec un double-double à la clé et des statistiques finales de 38 points, 7 rebonds ainsi que 11 passes décisives.C'est grâce à lui que sa franchise a alors pu repasser devant. Grâce à cette soirée historique,. De leur côté, les Phoenix Suns (17 victoires - 10 défaites), quatrièmes du classement de la conférence Ouest, subissent un véritable coup d'arrêt, eux qui restaient sur six succès d'affilée.