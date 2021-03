NBA : Les bookmakers voient les Lakers et Nets au sommet

Conférence Ouest

Les Lakers parviendront-ils à supplanter le Jazz en tête de la conférence, clairement la plus relevée cette saison ? Si Rudy Gobert et son équipe surfent sur leur forme exceptionnelle de janvier - février, ça ne leur serait pas forcément rédhibitoire de souffler un peu au profit des champions. "C'est un problème d'être autant à la merci d'Anthony Davis", poursuit Jacques Monclar à leur sujet. Le pivot devrait encore être absent un petit mois, et depuis sa blessure, les Lakers cherchent leur second souffle."L'année passée, même lorsqu'il était absent, ils n'avaient pas ces trous d'air. Ils étaient plus forts. Ils sont dépendants de LeBron James, évidemment, mais de lui aussi." "Ils ont libéré des places pour faire signer quelqu'un en dessous", pense Rémi Reverchon. D'après les cotes, les Warriors pourraient également échouer de justesse dans leur quête de retour en playoffs, au sortir de leur saison dernière calamiteuse.Clippers 2,8 (+2)Jazz 4 (-2)Nuggets 14 (+2)Suns 20 (-3)Mavericks 28 (+2)Blazers 30 (-2)Spurs 50 (-1)Lakers - Spurs ; Clippers - Blazers ; Jazz - Mavericks ; Nuggets - Suns.Les Nets, enfin lancés, semblent plus favoris que jamais pour aller conquérir la première place. Derrière, les Knicks tiendront-ils ? Globalement, les bookmakers pensent que non. L'autre franchise de New York (la vraie), cinquième, n'avait pourtant pas affiché un tel bilan depuis 1999 et sa qualification pour les finales NBA ! Pour Rémi Reverchon, "c'est très bien, mais ça en dit long, aussi, sur la faiblesse de la conférence"."C'est magnifique, les joueurs ont adhéré, certains ont été évacués et une base défensive a été installée, mais Miami, Toronto et Boston vont passer devant, approuve Jacques Monclar. Ils seront à la lutte pour un éventuel play-in avec Charlotte, Chicago et Indiana. Il faut donc prendre ce qu'il y a à prendre." Les Hornets, septièmes, pourraient eux aussi ne pas réussir à tenir la distance. La huitième place, cependant, est loin d'être garantie à Atlanta.Bucks 2,5 (0)76ers 5,5 (-2)Celtics 12 (0)Heat 16 (+1)Raptors 20 (+2)Pacers 25 (+3)Hawks 60 (+3)Nets - Hawks ; Bucks - Pacers ; 76ers - Raptors ; Celtics - Heat.