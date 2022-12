NBA : Les Blazers rendent hommage à Damian Lillard

Depuis qu'il avait battu le record de points de la franchise des Blazers, à Oklahoma City la semaine passée, Damian Lillard n'était pas revenu chez lui, à Portland. Face aux Hornets, lundi soir, le meneur de jeu a retrouvé son public et a pu fêter ce record avec les spectateurs. La franchise lui a rendu hommage en premier quart-temps, mais surtout à la fin de la rencontre avec une cérémonie. « La foule est restée et a applaudi tous les dix mots », raconte Lillard. « Ils m’ont constamment applaudi. Ils ont vu mon premier match de présaison, jusqu’à maintenant. Je me disais que je suis passé de 21 à 32 ans devant les yeux de ces gens. »

Le clip avec des images de sa carrière a été un grand moment pour le joueur qui fut très touché. « Je me suis senti un peu vieux. J’ai reçu la reconnaissance de mes coéquipiers. Je ne joue pas au grand frère avec eux, même si beaucoup sont plus jeunes que moi et ont probablement grandi en me voyant jouer en NBA quand eux étaient à l’université. Mais les entendre me féliciter, percevoir presque de l’admiration et du respect dans leurs voix, c’était énorme. Je savais que c’était présent, mais ce soir, c’était encore plus que d’habitude. »

Maintenant qu'il est le meilleur marqueur de l'histoire des Blazers, devant Clyde Drexler, il reste une question à poser : est-il aussi le meilleur joueur à avoir porté ce maillot ? « Ce n’est pas à moi de le dire. La matière est là. Mon engagement et mon investissement dans ce club sont là. Le nombre de victoires, le fait d’être un gagnant et d’avoir beaucoup de succès individuellement et collectivement, c’est là aussi. Du point de vue de la notoriété, du fait d’avoir une chaussure signature, de participer à des campagnes nationales et internationales avec la sélection, je ne pense pas que quelqu’un l’ait fait avant moi. Personnellement, je veux me distinguer en gagnant un championnat. Je pense que la matière est là pour que d’autres personnes argumentent sur ce titre, mais ce n’est pas à moi de le dire. »