NBA : Les « Awards » à Orlando, c'est non

Dans douze jours, la saison NBA reprendra à Orlando, avec 22 franchises sur 30, qui disputeront chacune huit matchs de saison régulière avant les traditionnels play-offs. Mais ces derniers matchs disputés dans la bulle floridienne ne compteront pas pour les récompenses de fin de saison, a fait savoir la NBA vendredi.

Cette année, les « NBA Awards », qui récompensent le meilleur joueur (Giannis Antetokounmpo en 2019), le meilleur défenseur (Rudy Gobert en 2019), le meilleur rookie (Luka Doncic en 2019), le meilleur sixième homme (Lou Williams en 2019), le joueur ayant le plus progressé (Pascal Siakam en 2019) et le meilleur coach (Mike Budenholzer en 2019) ne prendront en compte que les performances réussies entre le premier jour de la saison et le 11 mars, jour où la saison a été suspendue après le test positif de Rudy Gobert au coronavirus. Les votes seront donc clos avant la reprise de la saison le 30 juillet à Disney World.

Les matchs compteront pour les récompenses "statistiques"

« Cette décision garantit un processus équitable dans lequel les joueurs et les entraîneurs des 30 équipes auront la même chance d'être honorés en tant que meilleurs joueurs pour la saison régulière », écrit la NBA. Les joueurs des huit équipes absentes à Orlando ne seront pas pénalisés, même s’il y a peu de chances que l’un d’entre eux remporte un trophée cette saison.

En revanche, les récompenses « statistiques », qui ne dépendent pas d’un vote, prendront bien en compte les huit derniers matchs de saison régulière. James Harden est bien parti pour terminer une nouvelle fois meilleur marqueur (34,4 points par match), LeBron James meilleur passeur (10,6 passes par match), alors qu’Andre Drummond, passé de Detroit à Cleveland cet hiver, ne sera pas à Orlando mais possède tout de même une belle avance pour terminer meilleur rebondeur de la saison régulière (15,2 rebonds par match).