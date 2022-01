NBA : Les 76ers rient, les Lakers pleurent

L'affiche de la nuit : Miami - Philadelphia

Le MVP de la nuit : Pascal Siakam

Le flop de la nuit : Les Lakers

Le Français de la nuit : Evan Fournier

NBA / SAISON REGULIERE

Samedi 15 janvier 2022

Dans cette Conférence Est ultra-serrée où les six meilleures équipes se tiennent en deux matchs et demi (dix à l'Ouest !), c'est un véritable choc qui se déroulait en Floride entre Miami et Phialdelphia. Et ce sont les 76ers qui ont réussi un gros coup en l'emportant 98-109. L'affiche a tenu toutes se promesses, avec des Floridiens qui ont mené pendant les deuxième et troisième quarts-temps, avec une avance qui a grimpé jusqu'à +13, et des 76ers qui sont revenus dans le money-time pour l'emporter. A 11'35 de la fin, les deux équipes étaient à égalité (75-75).Joel Embiid, auteur de 32 points (dont 25 en deuxième mi-temps, après un 3 sur 11 aux tirs en première) et 12 rebonds, a encore été omniprésent malgré une douleur au coude, et Tobias Harris (22pts, 8rbds) et Seth Curry (21pts, 5rbds, 5pds) l'ont bien aidé. En face, Jimmy Butler a été catastrophique aux tirs (8pts à 1 sur 11) mais bon à la passe (9pds), tout comme Kyle Lowry (8pts à 2 sur 11, et 7pds) alors qu'Omer Yurtseven, en l'absence de Bam Adebayo, s'est offert un double-double (22pts [record en carrière], 11rbds).Toronto vit une saison plutôt anonyme, avec une huitième place de la Conférence Est, et restait d'ailleurs sur deux défaites de suite, mais les Raptors ont frappé un grand coup en allant gagner chez le champion en titre, Milwaukee : 96-103. Dans ce match où les Bucks ont réussi un début de match canon pour mener de quinze points puis ont été devant jusqu'au début du troisième quart avant que Toronto ne passe définitivement en tête, Pascal Siakam s'est montré décisif.Retourné sur le banc suite à sa cinquième faute à 8'34 de la fin alors que le score était de 77-78, Siakam est revenu un peu moins de deux minutes plus tard (80-80) et a marqué 13 points pour finir. En face, Giannis Antetokounmpo a lui aussi inscrit 30 points, mais personne ne pouvait arrêter le Camerounais ce samedi.Et de 22 défaites pour les Lakers, qui ont désormais un bilan négatif et pointent à la septième place de la Conférence Ouest. Les Californiens ont subi une cuisante défaite sur le parquet de Denver, classé juste au-dessus : 133-96 ! Après un premier quart d'heure serré, les Nuggets se sont peu à peu échappés face à des Lakers inexistants en défense et maladroits en attaque, pour mener 73-60 à la mi-temps, et ont porté leur avance à +42 au milieu du dernier quart ! Pourtant, LeBron James (25pts à 9 sur 23 aux tirs, 9rbds) et Russell Westbrook (19pts, 5rbds) étaient bien sur le terrain,, et cette défaite fait très mal aux Californiens, car les Nuggets ne sont pas aussi forts que les saisons précédentes en raison des blessures. C'est en tout cas la pire défaite de l'histoire des Lakers face à la franchise du Colorado, et c'est un troisième échec de suite cette semaine. Prochain match : lundi contre Utah, avec un Jazz qui devrait pouvoir compter sur Rudy Gobert.Quatre Français ont joué cette nuit, et Evan Fournier a clairement été le meilleur. Les New York Knicks sont allés enfoncer un peu plus Atlanta (12eme) en s'imposant 108-117 chez les Hawks, et le Français y a grandement contribué. Si RJ Barrett et Julius Randle ont marqué 50 points à eux deux dans ce match où New York a pris les commandes dans le deuxième quart et ne les a plus lâchées, Evan Fournier a apporté sa contribution, avec 18 points (4/8 à 3pts).C'est donc un troisième succès de suite pour les hommes de Tom Thibodeau, et avec un bilan de 22 victoires pour 21 défaites, New York est dixième, avant de recevoir Charlotte (7eme) lundi.Washington Wizards -: 110-115>>> Joel Ayayi (WAS) n'était pas dans le groupeAtlanta Hawks -: 108-117>>> Stats de Timothé Luwawu-Cabarrot (ATL) : 15 minutes de jeu, 5 points (2/3 aux tirs dont 1/2 à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 2 fautes>>> Stats d'Evan Fournier (NYK) : 32 minutes de jeu, 18 points (7/13 aux tirs dont 4/8 à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 2 rebonds, 1 passe, 3 ballons perdus, 2 fautesOklahoma City Thunder -: 102-107>>> Théo Maledon (OKC) n'a pas joué, sur décision du coach>>> Olivier Sarr (OKC) n'était pas dans le groupe- Los Angeles Clippers : 101-94>>> Stats de Nicolas Batum (LAC) : 27 minutes de jeu, 13 points (4/9 aux tirs dont 1/4 à 3pts, 4/5 aux lancers-francs), 7 rebonds, 1 passe, 1 interception, 3 ballons perdus, 4 fautes- Los Angeles Lakers : 133-96>>> Sekou Doumbouya (LAL) n'était pas dans le groupe- Orlando Magic : 108-92>>> Stats de Frank Ntilikina (DAL) : 6 minutes de jeu, 3 points (1/2 aux tirs dont 1/1 à 3pts, 0 lancer-franc tenté), 2 rebonds, 1 passe, 1 interception, 1 ballon perduMilwaukee Bucks -: 96-103- New Orleans Pelicans : 120-105Miami Heat -: 98-109- Chicago Bulls : 114-112